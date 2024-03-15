Adana\'daki yetiştiricilere 76 milyon TL destekleme ödemesi yapılacak

Adana'daki yetiştiricilere 5 farklı destekleme kaleminde toplam 76 milyon 365 bin 705 lira destekleme ödemesi yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetiştiricilere yönelik desteklemeleri çerçevesinde 389 bin 765 üreticiye toplam 3 milyar 870 milyon 17 bin 622 liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak. Adana'da yetiştiricilere yapılacak ödeme çerçevesinde 3 bin 695 işletmeye koyun ve keçi için 33 milyon 679 bin 400 TL Anaç Koyun Keçi Desteklemesi ödemesi, 2 bin 514 işletmeye hayvan alımı için 17 milyon 499 bin 400 TL Sürü Yenileme Desteği ödemesi, 2 bin 146 işletmede bulunan toplam 434 bin 920 arılı kovan için toplam 25 milyon 75 bin 480 TL Arılı Kovan Desteği ödemesi yapılacak. Ödeme yapılacak 1 üreticiye Damızlık Ana Arı Üretme desteği olarak bin 200 TL aktarılırken, 9 kişiye 27 bin TL Atık Desteği, 2 işletmeye 83 bin 225 TL Küpe Uygulama Desteği ödenecek.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, bakanlığın her daim yetiştiricilerin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirterek, "Genelde yapılacak 3 milyar 870 milyon TL'yi aşan destekleme ödemesi içinde ilimizdeki yetiştiricilerimize de 76,3 milyon TL ödeme yapılacak. Biz üreticilerimizden, yetiştiricilerimizden kendileri ve ülkemiz için üretmeye devam etmelerini istiyoruz. Bakanlığımız her zaman destekleri ile yanlarındadır. Tüm yetiştiricilerimize yatırılan destekleme parası hayırlı ve bereketli olsun" dedi. - ADANA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, su olmazsa tarım olmaz diyerek sulama projelerinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, Gölcük Barajı'nın projesinin ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini ve Sındırgı Ovası ile Balıkesir Ovası'nı içine alacak alanların sulamalarının kapalı sistemlere alınması için planlamaların başladığını belirtti. Ayrıca, tarımsal üretimi artırmak için kapalı devre sulama sistemlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.
HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri'de yapılan toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller hakkında bilgiler vererek, 'Seçim fırsatçılığı yapmıyoruz, insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz' dedi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki pide, ekmek ve unlu mamul üretim yapan iş yerleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, halkın sağlığının önemine vurgu yaparak, denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, şap hastalığının kontrol altına alınmasıyla birlikte, 17 Ocak 2024 tarihinden bu yana kapalı olan küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarının 18 Mart 2024 tarihinden itibaren açılacağını duyurdu. Göktekin, üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğini ve hayvan nakillerinde belirli kurallara uymaları gerektiğini de belirtti.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimleri gerçekleştiriyor. İş yerlerinde unlu mamuller, tatlılar, et ve et ürünleri üretim ve satışı denetleniyor. Bu yılın ilk iki ayında Diyarbakır'da 2 bin 2 denetim gerçekleştirildi ve denetimler devam edecek.
Alman Ticaret Odası'nın İcra Direktörü Maximilian Butek, Çin'in Alman iş insanları için cazibesini koruduğunu ve birçoğunun Çin'de var olmamayı en büyük risk olarak gördüğünü belirtti. Butek, Alman şirketlerinin büyüme fırsatlarını elde etmek ve rekabetçi kalabilmek için Çin'deki inovasyon sisteminden yararlanmayı umduğunu ifade etti. Çin'deki Alman Ticaret Odası'nın yaptığı ankete göre, şirketlerin büyük çoğunluğu Çin pazarına yerleşmeye devam etmeyi planlıyor ve yatırımlarını artırmayı hedefliyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Baklan ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'nde doğal atık su arıtma tesisi inşasına başladı. Tesis, çevreci ve enerji tüketimi olmayan bir yapıya sahip olacak.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla fırın ve pastanelerde yapılan denetimlerde, genel hijyen, gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleriyle ilgili kontroller gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, insanların güven içinde alışveriş yapabilmesi için denetimlerini ramazan boyunca sürdürecek.
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