Adana\'daki yetiştiricilere 76 milyon TL destekleme ödemesi yapılacak

Ekonomi

Adana'daki yetiştiricilere 5 farklı destekleme kaleminde toplam 76 milyon 365 bin 705 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetiştiricilere yönelik desteklemeleri çerçevesinde 389 bin 765 üreticiye toplam 3 milyar 870 milyon 17 bin 622 liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak. Adana'da yetiştiricilere yapılacak ödeme çerçevesinde 3 bin 695 işletmeye koyun ve keçi için 33 milyon 679 bin 400 TL Anaç Koyun Keçi Desteklemesi ödemesi, 2 bin 514 işletmeye hayvan alımı için 17 milyon 499 bin 400 TL Sürü Yenileme Desteği ödemesi, 2 bin 146 işletmede bulunan toplam 434 bin 920 arılı kovan için toplam 25 milyon 75 bin 480 TL Arılı Kovan Desteği ödemesi yapılacak. Ödeme yapılacak 1 üreticiye Damızlık Ana Arı Üretme desteği olarak bin 200 TL aktarılırken, 9 kişiye 27 bin TL Atık Desteği, 2 işletmeye 83 bin 225 TL Küpe Uygulama Desteği ödenecek.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, bakanlığın her daim yetiştiricilerin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirterek, "Genelde yapılacak 3 milyar 870 milyon TL'yi aşan destekleme ödemesi içinde ilimizdeki yetiştiricilerimize de 76,3 milyon TL ödeme yapılacak. Biz üreticilerimizden, yetiştiricilerimizden kendileri ve ülkemiz için üretmeye devam etmelerini istiyoruz. Bakanlığımız her zaman destekleri ile yanlarındadır. Tüm yetiştiricilerimize yatırılan destekleme parası hayırlı ve bereketli olsun" dedi. - ADANA