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Adana'dan 2023'te 2.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
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Adana'dan 2023'te 2.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın 2023'te 2 milyar 901 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Kıvanç, Adana'nın geçen yıla göre yüzde 4,8 azalış gösterdiğini belirtti. En fazla ihracatın Irak, İspanya ve Almanya'ya yapıldığı bilgisini veren Kıvanç, Adana'nın yeni yatırım alanları ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Adana\'dan 2023\'te 2.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
03.01.2024 - 17:23,
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Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, 2023'de kentten 2 milyar 901 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Kıvanç, yazılı açıklamasında, Adana'nın ihracatının 2023'de bir önceki yılla göre yüzde 4,8 azaldığını belirtti.

Adana'nın 2022'de 3 milyar 46 milyon dolar ile tarihinin en yüksek yıllık ihracatına ulaştığını ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:

"Yaşamış olduğumuz deprem felaketi ertesinde, tüm dünyada yaşanan makro ekonomik göstergeleri göz önüne aldığımızda Adana'mız geçen yıl yakalamış olduğumuz ihracat rakamlarına yakın bir seviyede ihracat gerçekleştirdi. Adana, 2023 yılında 2 milyar 901 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bu performansla iller yıllık ihracat sıralamasında 13. sırada yer aldı. İhracat rakamlarını Adana için yeterli bulmuyoruz. Adana, Türkiye'nin ikinci yüzyılında yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesi ile ülkemizin gelişimine en büyük katkı sağlayan lider şehirlerin başında geliyor. 5 yeni organize sanayi bölgesi ve birçok küçük sanayi sitesinin kurulmasıyla birlikte ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak bir merkez olmayı hedefliyoruz."

Kıvanç, Adana'dan geçen yıl en fazla ihracatın 289 milyon dolarla Irak, 204 milyon dolarla İspanya ve 194 milyon dolarla Almanya'ya yapıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'dan 2023'te 2.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
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