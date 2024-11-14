Adana Deprem Konutları 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Adana Deprem Konutları 2025'te Tamamlanacak

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Adana'da deprem konutları, 2025 sonunda tamamlanacak ve hızlıca inşa ediliyor.

14.11.2024 20:47
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Adana'da deprem konutları 2025'in sonunda tamamlanacak

ADANA - Adana'da depremden etkilenenler için yeni afet konutları yükselmeye devam ediyor. Kent genelinde yapılacak olan 10 bin 958 konutun 3 bini tamamlanırken, 7 bin 958'i hızla yükseliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan binlerce depremzede için 11 ilde TOKİ tarafından yapılan konutların inşası sürüyor. Adana'da ise 10 bin 958 konutun 3 bini tamamlandı ve 7 bin 958 konutun inşası ve ihaleleri Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde devam ediyor.

7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor

İşçiler, inşaatlarda 3 vardiya olarak konutların yapımını 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiriyor. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde yeni konutlar hızla yükseliyor.

İnşaatları inceleyen Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Şambayadı Mahallesi'ndeki inşaat 3 ay önce başladı ve 3 ay sonra tamamlanması bekleniyor. Burada 24 saat bir işleyiş var. Yapımı devam eden 3 bin 500 konut var. 3 bin konutunda ihalesi yapılacak. Konutları hazırladığımızda teslimleri yapılıyor. Artık sona geldik. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"TOKİ tecrübesiyle hızlı, güvenli kentler inşa ediyoruz"

Adana'da yapılacak toplam 10 bin 958 deprem konutunun 2025 yılının sonunda tamamlanacağını vurgulayan Mustafa Karslıoğlu, "2025'in sonuna kadar bütün evleri vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bu hedefimizden şaşmayacağız. Kime hizmet ettiğimizin bilincindeyiz. Depreme dayanıklı, TOKİ tecrübesiyle hızlı, güvenli kentler inşa ediyoruz. El birliğiyle hepimiz çalışıyoruz. Kimsenin aklı buralarda kalmasın. Vatandaşlar güvenli şekilde evlerine yerleştiriliyor" dedi.

Adana Deprem Konutları 2025\'te Tamamlanacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana Deprem Konutları 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika

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