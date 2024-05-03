Adana İhracatı 2024 Nisan Döneminde Arttı

Ekonomi

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana ihracatının 2024 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış ile 238 milyon 702 bin dolara ulaştığını belirtti. Başkan Kıvanç, "Adana olarak Ocak-Nisan 2024 döneminde ise 2023 yılının aynı dönemine göre Adana ihracatı yüzde 7,9 artış ile 1 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2024 yılı Nisan ayı ihracat verilerini değerlendiren Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Nisan 2024 Türkiye geneli ihracat incelendiğinde, Adana'nın yüzde 1,46 pay ile 12. Sırada yer aldığı görülmektedir. 2024 yılının ilk 4 ayında ise Adana'nın Türkiye'nin toplam ihracatına sağladığı katkı yüzde 1,39 olmuştur" dedi.

Adana'nın ihracatında ilk 4 ayda tekstil sektörü lider

2024 yılının ilk 4 ayında Adana'dan yapılan ihracatta Tekstil ve Hammaddeleri 168 milyon 678 bin dolar ile ilk sırada yer aldığını belirten ADASO Başkanı Zeki Kıvanç," Bu sektörü 165 milyon 842 bin dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, 135 milyon 656 bin dolar ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri takip etti. Nisan 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapılan ilk üç sektör sırası ile; 40 milyon 477 bin dolar ile Tekstil ve Hammaddeleri, 36 milyon 64 bin dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, 33 milyon dolar ile Otomotiv Endüstrisi oldu." dedi.

En çok artış otomotiv endüstrisinde oldu

2024 yılının ilk 4 ayında 25 milyon dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren sektörler arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre en çok artış sağlayan sektörün yüzde 118 artış ile Otomotiv Endüstrisi olduğunu dile getiren Başkan Kıvanç bu sektörü sırasıyla yüzde 96,4 artış ile İklimlendirme Sanayii, yüzde 27,7 ile Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörlerinin takip ettiğini söyledi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'nin ihracatından alacakları payı artırmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek şunları ekledi:

"2024 yılı itibariyle, Türkiye'nin endüstrisinin ilk soluğunu aldığı, tarımın ve sanayinin öncüsü Adana'nın önemi giderek artacak. Yaşanan artış sevindirici ama yeterli bulmuyoruz. Adana, yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesiyle ülkemizin gelişimine en büyük katkıyı sağlayan lider şehirlerden biri konumunda. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ihracatımız katlanarak artmaya devam edecek. Adanalı sanayicilerimizi, gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ve bölge ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - ADANA