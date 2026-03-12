Adana Şalgamı AB Tescili Aldı - Son Dakika
Adana Şalgamı AB Tescili Aldı

12.03.2026 12:41
Adana şalgamı, AB'den coğrafi işaret tescili alarak ekonomik ve kültürel başarı sağladı.

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana şalgamının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasının sadece kültürel bir başarı değil, aynı zamanda stratejik bir ekonomik hamle olduğunu belirtti.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Adana şalgamının AB'den coğrafi işaret tescili alan 45'inci ürün olduğunu ifade etti.

Yıllardır titizlikle yürütülen çalışmaların meyvesini aldıklarını belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Bu tescil, sadece bir içeceğin değil, Adana'nın emeğinin, geleneğinin ve mutfak kültürünün dünyaya vurulan mührüdür. AB tescili sadece kültürel bir başarı değil, aynı zamanda stratejik bir ekonomik hamledir. AB tescili sayesinde ürünümüz taklitlerinden korunacak ve Avrupa pazarında 'Adana şalgamı' ismiyle çok daha yüksek bir katma değerle yer bulacaktır. Tescil, yerel üreticimizin emeğinin değerlenmesi ve üretim standartlarının dünya ölçeğine taşınması demektir. Adana, dünya gastronomi haritasında artık çok daha güçlü bir oyuncu. Bu tescil, şehrimize olan ilgiyi artıracaktır."

Bayram, tescil sürecinin başından sonuna kadar desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. ???????

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Kültür, Adana, Son Dakika

