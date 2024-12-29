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Ekonomi

Adana Tarımda Yenilikçi Ürünler

Adana Tarımda Yenilikçi Ürünler

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, Adana'nın tarımda geleneksel ve yenilikçi ürünlerle öne çıktığını belirtti.

29.12.2024 11:01
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'nın tarımda sadece geleneksel ürünlerle değil, aynı zamanda yenilikçi ürünlerle de fark oluşturduğunu söyledi.

Doğan, Adana'nın tarım sektöründe sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşımak için yapılan çalışmalara ve projelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politikaları doğrultusunda tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve kırsal kalkınma projeleri gibi konularda önemli adımlar attığını belirten Doğan, özellikle "Tarım Sahada" sloganıyla yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin, çiftçilerin bilgi seviyesini artırarak modern tarım uygulamalarına geçişlerini kolaylaştırdığını ayrıca gerçekleştirilen projelerin, bölgedeki tarımsal kalkınmayı hızlandırdığını ifade ederek çiftçilerin refah seviyesini artırmaya yönelik bu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Doğan, Adana'nın tarımda sadece geleneksel ürünlerle değil, aynı zamanda yenilikçi ürünlerle de fark oluşturduğunu belirterek, "Pamuk, buğday, narenciye gibi stratejik ürünlerin yanı sıra son yıllarda ejder meyvesi, muz, avokado gibi ürünlerin de Adana topraklarında yetiştirilmeye başlanması, bölgemizin tarımsal çeşitliliğini ve gücünü göstermektedir. Çukurova'nın verimli toprakları, 4 mevsim 12 ay tarımsal faaliyetin yapıldığı, aynı toprakta yılda 3 ürünün çok rahat alınabildiği coğrafyadır" dedi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun liderliğinde gerçekleştirilen projelerin, çiftçilere doğrudan dokunduğunu belirten Doğan, şu sözleri kaydetti:

"Sayın Kökçüoğlu ve ekibinin özverili çalışmaları, çiftçilerimiz için büyük bir destek anlamına geliyor. Yeni destekleme modelleriyle çiftçilerimiz daha öngörülebilir bir üretim sürecine kavuştu. Ayrıca kırsal kalkınma projeleriyle köylerde yaşayan ailelere verilen destekler, onların refah seviyesini artırırken, kırsal kesimden göçün önüne geçiyor. Bu değerli katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."

Tarımsal Üretim Planlamasıyla Geleceğe Güvence

2024 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği yeni destekleme modelinin, üreticilere daha sade, yönlendirici ve etkin bir destek sunduğunu belirten Doğan, bu modelin çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandığını vurguladı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantılar ve bilgilendirme çalışmaları sayesinde, Adana genelinde binlerce çiftçiye ulaşılarak bu yeni model anlatıldı.

Ayrıca, İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Tarımsal Üretim Planlaması" ile stratejik ürünlerin doğru bölgelerde yetiştirilmesi, çiftçilerin pazarlama sorunlarının önüne geçilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, boş veya nadasa bırakılan arazilerin üretime kazandırılması gibi önemli projeler hayata geçirildi.

Son olarak, Başkan Doğan, Yüreğir Ziraat Odası olarak çiftçilerin karşılaştığı sorunların çözümü için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti ve Adana'nın tarımsal üretimdeki lider konumunu daha da ileri taşımak için kararlılıkla alışacaklarını ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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