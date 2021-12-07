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Adana'ya tarım aletleri müzesi ve turunçgil koleksiyon bahçesi kurulacak - Son Dakika

Adana'ya tarım aletleri müzesi ve turunçgil koleksiyon bahçesi kurulacak

07.12.2021 09:54
Adana'ya tarım aletleri müzesi ve turunçgil koleksiyon bahçesi kurulacak

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde "Çukurova Tarım Tarihi ve Aletleri Müzesi" ile "Turunçgil Koleksiyon Bahçesi" kurulacak.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde "Çukurova Tarım Tarihi ve Aletleri Müzesi" ile "Turunçgil Koleksiyon Bahçesi" kurulacak.

Adana'nın önde gelen tarım kuruluşlarından Özler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özler ve Bülent Özler ile bir araya gelen ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, müze ve bahçenin planlama çalışmalarını tamamlayıp diğer paydaşlarla da en kısa sürede paylaşacaklarını ifade etti.

Tarımdaki önemli atılımların Adana'dan başladığını hatırlatan Prof. Dr. Tuncel, Çukurova Tarım Tarihi ve Aletleri Müzesi ile Turunçgil Koleksiyon Bahçesi'nin önemli bir ziyaret merkezi olarak toplumsal hafızayı taze tutacağını vurguladı.

Aynı alanda kurulacak olan müze ve bahçenin çiftçilerin, akademisyenlerin ve ilgili STK'ların bir araya gelebileceği bir çekim merkezi olurken aynı zamanda tarımsal sorunların çözüm bulacağı üniversite-çiftçi-kamu işbirliği platformunun hayata geçmesine katkı sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Tuncel, "Müzemizde en basit tohum ekme araçları olan ahşap eserlerden başlayarak mekanize tarımın ilk örnekleri olan buharlı traktörlere kadar değişik tarım alet ve ekipmanlarını bir araya getirmek istiyoruz. Kısaca mezunlarımızın, çiftçilerimizin, Çukurovalının kendini bulacağı bir müze ve koleksiyon bahçesi oluşturma gayreti içerisindeyiz. Destek verecek tüm kuruluşlara şimdiden teşekkür ediyorum."

Özler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özler ve ağabeyi Bülent Özler ise Cumhuriyet dönemi öncesinden kentte tarımla uğraşan bir aile olduklarına vurgu yaparak, Adana tarihine damga vuracak bu proje için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ettiler. - ADANA

Adana'ya tarım aletleri müzesi ve turunçgil koleksiyon bahçesi kurulacak
Adana'ya tarım aletleri müzesi ve turunçgil koleksiyon bahçesi kurulacak
Adana'ya tarım aletleri müzesi ve turunçgil koleksiyon bahçesi kurulacak
Adana'ya tarım aletleri müzesi ve turunçgil koleksiyon bahçesi kurulacak

Çukurova, Tarım, Adana, Müze, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'ya tarım aletleri müzesi ve turunçgil koleksiyon bahçesi kurulacak - Son Dakika Ekonomi


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