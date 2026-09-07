ADASO Başkanı Kıvanç, OVP'nin öngörülebilirliği artırarak rekabet gücünü desteklemesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ADASO Başkanı Kıvanç, OVP'nin öngörülebilirliği artırarak rekabet gücünü desteklemesini istedi

ADASO Başkanı Kıvanç, OVP\'nin öngörülebilirliği artırarak rekabet gücünü desteklemesini istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için önemli bir yol haritası olduğunu söyledi. Sanayicinin rekabet gücü için enerji, hammadde ve lojistik maliyetlerinin azaltılması ile uygun finansmana erişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Orta Vadeli Program'ın ekonomik istikrarın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir yol haritası sunduğunu belirterek, sanayicinin rekabet gücünü artıracak adımların kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kıvanç, değerlendirilmelerinde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın ülkemiz ve ekonomimiz açısından hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık dönemde izleyeceği politikaların ortaya konulması, iş dünyamız açısından öngörülebilirliğin güçlendirilmesi bakımından önem taşıyor. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve mali disiplinin korunması, sürdürülebilir büyümenin temel şartları arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisinde fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve mali disiplinin korunmasını, sürdürülebilir büyümenin temel unsurları olarak görüyoruz. Bu hedeflerin kararlılıkla uygulanması, iş dünyamızın yatırım ve üretim kararlarında öngörülebilirliğin güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır. Sanayimizin üretim kapasitesinin korunması ve rekabet gücünün artırılması öncelikli konularımız arasında yer almalıdır. Özellikle enerji, hammadde ve lojistik başta olmak üzere üretim maliyetlerini artıran unsurların azaltılması, sanayicimizin hem iç hem de dış pazarlardaki rekabetçiliği açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Üretimin öneminden bahseden Başkan Kıvanç, "Küresel ticarette korumacılığın arttığı, ticaret savaşlarının ve jeopolitik belirsizliklerin küresel ekonomiyi zorladığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gücünü koruyacak politikaların daha da güçlendirilmesini önemli buluyoruz. İhracatçılarımızın mevcut pazarlardaki gücünü koruması ve yeni pazarlara ulaşabilmesi için destek mekanizmalarının geliştirilmesi, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimin teşvik edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmasının yolu, daha fazla üretmek kadar daha yüksek katma değer üretmekten geçiyor. Reel sektörümüzün önemli gündemlerinden biri olan finansmana erişimin kolaylaştırılması da büyük önem taşıyor. Sanayicimizin yatırım yapabilmesi, kapasitesini artırabilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılayabilmesi için uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman imkanlarının güçlendirilmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Orta vadeli program, Politika, İhracat, Ekonomi, Enerji, Adana, OVP, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ADASO Başkanı Kıvanç, OVP'nin öngörülebilirliği artırarak rekabet gücünü desteklemesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

11:40
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan’dan 250 milyon TL’lik hamle
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 12:01:57. #7.12#
SON DAKİKA: ADASO Başkanı Kıvanç, OVP'nin öngörülebilirliği artırarak rekabet gücünü desteklemesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement