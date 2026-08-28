Adilcevaz Cevizinde Yüksek Rekolte Beklentisi - Son Dakika
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Adilcevaz Cevizinde Yüksek Rekolte Beklentisi

Adilcevaz Cevizinde Yüksek Rekolte Beklentisi
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Bitlis Adilcevaz'da ceviz üreticileri bu yıl yüksek rekolte bekliyor. Yağışlar verimi artırdı.

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yeni sezon öncesi üreticiler yüksek rekolte bekliyor.

Van Gölü kıyısında, Süphan Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen Adilcevaz cevizi; ince kabuğu, iri ve dolgun iç yapısı, aroması ve yağ oranıyla yurdun dört bir yanından yoğun talep görüyor. Özellikle "Adilcevaz 13" ve "Kazankaya" çeşitleri öne çıkarken, ilçenin kendine özgü iklimi, toprak yapısı ve geleneksel üretim kültürüyle yetiştirilen Adilcevaz cevizinde bu yıl verimli bir sezon bekleniyor.

Üretici Vahit Alkan, ceviz üretiminde bu yıl da yüksek rekolte beklediklerini belirterek, "Geçen sene yaklaşık 70 bin ağaçtan 6 bin tonun üzerinde ürün alınmıştı. Bu sene de yağışların iyi olması nedeniyle daha fazla verim bekliyoruz" dedi.

Yetkililer, hastalıklarla mücadele ve bahçelerde yürütülen bakım çalışmalarının verimde önemli artış sağladığını açıkladı.

Kaynak: İHA

Adilcevaz, Türkiye, Ekonomi, Bitlis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adilcevaz Cevizinde Yüksek Rekolte Beklentisi - Son Dakika

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