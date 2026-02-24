Adilcevaz'da Fırınlardan Ramazan Desteği - Son Dakika
Adilcevaz'da Fırınlardan Ramazan Desteği

24.02.2026 10:05
Üç fırın, Ramazan'da pide fiyatlarını geçen yılki seviyede tutarak vatandaşlara destek olacak.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde faaliyet gösteren üç fırın, Ramazan ayında vatandaşlara destek olmak amacıyla pideyi geçen yılki fiyatından satışa sunacaklarını açıkladı.

Fırın işletmecileri yaptıkları ortak açıklamada; un, maya ve enerji giderlerinde yaşanan yükselişe rağmen, Ramazan ayının manevi atmosferine katkı sunmak ve vatandaşların bütçesine destek olmak istediklerini belirtti. İşletmecilerden Gürsel Öğmen, "Ramazan; paylaşma ve dayanışma ayıdır. Biz de bu ayda elimizi taşın altına koyarak pide fiyatlarını artırmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Her yıl iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir yer tutuyor. İlçede yaşayan vatandaşlar ise alınan karardan dolayı fırın işletmecilerine teşekkür ederek, bu tür dayanışma örneklerinin artmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Ramazan ayı boyunca geçerli olacak uygulamanın, diğer işletmelere de örnek olması bekleniyor. İlçede pide üretiminin hijyen kurallarına uygun şekilde sürdürüleceği ve yoğunluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı da bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

