Adıyaman haberleri | Adıyaman'dan 8 ülkeye 10 bin ton sertifikalı tohum ihraç edildi

Adıyaman'dan 8 ülkeye 10 bin ton sertifikalı tohum satıldı.

Eskihüsnümansur köyü araştırma ve geliştirme sahasındaki 15 hektarlık alanda 1150 çeşit arpa, ekmeklik ve makarnalık buğday, tritikale, mercimek, nohut gibi baklagil ürününün tohumları geliştiriliyor.

Geliştirilen bu tohumlar, iç pazarın yanı sıra İtalya, Ukrayna ve İran'ın da aralarında bulunduğu 8 ülkeye gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, kentte 7 firmanın sertifikalı tohum üretimi yaptığını söyledi.

Firmaların bu yıl toplam 65 bin ton tohum üretimi yaptığını ve bunun 10 bin tonunun ihraç edildiğini dile getiren Kıyas, şöyle konuştu:

"Adıyaman olarak Türkiye'de buğday, arpa, mercimek, pamuk ve tritikale tohumunun yüzde 8'ini karşılamaktayız. Bir firma tarafından üretilen kuraklığa karşı buğday ve arpa tohumu yoğun ilgi gördü. Bu tohumlar son 3 yıldır Türkiye'deki iklim değişikliğine bağlı olarak çok güzel verim verdi. Bu çeşitler ülkemizin dışında 8 ülkeye gönderiliyor. Sertifikalı tohumların üretimi, il müdürlüğümüzün kontrolünde ciddi bir şekilde devam etmektedir."

Kentte sertifikalı tohum üreten firmalardan birinin yetkilisi olan Mehmet Akif Olgun da dede mesleği olan tohumculuğu sürdürdüklerini belirtti.

Bu yıl 35 bin ton tohum ürettiklerini söyleyen Olgun, "Yarım asırdır tohum üretimi yapmaktayız. Tohumlarımız yurt içi ve dışında alıcı bulmakta. Amacımız yerli ve milli tohum üreterek ülke ekonomisine katkı sunmak. Firmamız her geçen gün giderek üretimini artırmaktadır. Geçen yıl 25 bin ton civarında üretim yaparken bu yıl 35 bin ton tohum üretimi yaptık." dedi.

Tohumların yabancı ülkelerden talep edildiğini yineleyen Olgun, "Tohumlarımızı duyan ülkeler bizimle irtibata geçmek istiyor. Bugün 8 ülkeye tırlar dolusu tohum yolluyoruz ve hali hazırda görüştüğümüz Libya, Tunus gibi ülkeler var. Onlarla anlaşma sağlandığında sevkiyat yapacağız." diye konuştu.