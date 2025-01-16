ADP Toplantısında Ekonomik Öngörüler

Ekonomi

Antalya Düşünce Platformu'nun (ADP) Ocak ayı olağan toplantı konuğu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman oldu.

2025 yılına ilişkin ekonomik öngörüler ve ATSO'nun geleceğe dönük projelerinin ele alındığı toplantı, Antalya Düşünce Platformu Başkanı Mustafa Müezzinoğlu'nun açılış konuşması ile başladı.

Başkan Müezzinoğlu, platformun gönüllülük esasına dayalı nitelikli insanların bir araya gelerek toplumun dile getirilen veya getirilmeyen problemlerini ortaya koyup ve aynı zamanda bunlara çözüm sunarak hareket eden bir platform olduğunu söyledi.

Sosyal, ekonomik, politik veya iktisadi değişkenlerin olumsuz veriler sunmasına rağmen ülkenin ve milletin uzun vadede bu gibi durumları tersine çevirmekte mahir olduğunu bildiklerini söyleyen Müezzinoğlu, "Son yıllarda bu olumsuz verilerin kademeli olarak değiştiğini ve ekonomik göstergelerin olumlu yönde seyrettiğini gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla, gerek ülkemizde gerekse kentimizde 2025 yılı için, ekonomik iyileşmenin devam etmesini ve buna bağlı olarak sosyal refahın daha da arttığı bir yıl olmasını ümit etmekteyim. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Yusuf Hacısüleyman'a teşriflerinden dolayı platformum adına teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, konuşmasında küresel ve yerel ekonomik şartlara dair değerlendirmelerde bulundu. Antalya'nın ekonomik dinamiklerine dikkat çeken Başkan Hacısüleyman, turizm, tarım, sanayi ve teknoloji gibi kritik sektörlerdeki gelişmeleri ele aldı. Ayrıca ATSO'nun 2025 hedefleri, dijitalleşme, uluslararası iş birlikleri, yeşil dönüşüm, genç ve kadın girişimcilere verilen desteğin artırılması, toplu iş yerleri projesi, koçluk/mentörlük projesi, sanayide ve turizmde kadın eli projelerinin ardından hayata geçirilen "Tarımda Kadın Eli" projesi ve Antalya Kültür Sanat (AKS)'ta yürütülen çalışmalara dair detaylar paylaştı.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından platformun kuruluş yıldönümü pastasının kesilmesi ve yeni üyelere rozet takılması ile sona erdi. - ANTALYA