Aeroflot'un BAE Seferleri Yeniden Başlıyor
Aeroflot'un BAE Seferleri Yeniden Başlıyor

14.05.2026 15:25
Aeroflot, Moskova-Dubai seferlerine 1 Haziran'dan itibaren günde bir kez başlayacak.

Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenli seferlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Moskova-Dubai hattındaki uçuşların haziran ayında günde bir kez gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren sefer sayısının günde ikiye çıkarılacağı kaydedildi.

Rus hava yolu şirketleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle BAE'e uçuşları durdurmuştu.

Aeroflot, Rusya-BAE hattında kullanılması planlanan kapasitenin geçici olarak Tayland, Çin ve Vietnam yönlerine kaydırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

