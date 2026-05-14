Aeroflot'un BAE Seferleri Yeniden Başlıyor

Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenli seferlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Moskova-Dubai hattındaki uçuşların haziran ayında günde bir kez gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren sefer sayısının günde ikiye çıkarılacağı kaydedildi.

Rus hava yolu şirketleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle BAE'e uçuşları durdurmuştu.

Aeroflot, Rusya-BAE hattında kullanılması planlanan kapasitenin geçici olarak Tayland, Çin ve Vietnam yönlerine kaydırıldığını bildirmişti.