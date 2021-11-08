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AESOB Başkanı Dere: "Esnaf, mağduriyetinin giderilmesini dört gözle bekliyor" - Son Dakika

AESOB Başkanı Dere: "Esnaf, mağduriyetinin giderilmesini dört gözle bekliyor"

08.11.2021 23:13
AESOB Başkanı Dere:

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in akaryakıt zammı, doğalgaz ve elektrik faturaları, KDV oranları, esnafın indirim beklentisi ve geriye dönük Bağ-Kur ödemesi talebi ile...

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in akaryakıt zammı, doğalgaz ve elektrik faturaları, KDV oranları, esnafın indirim beklentisi ve geriye dönük Bağ-Kur ödemesi talebi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara katıldığını belirterek, "Esnaf, mağduriyetinin giderilmesini dört gözle bekliyor" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'in akaryakıt zammı, doğalgaz ve elektrik faturaları, KDV oranları, esnafın indirim beklentisi ve geriye dönük BAĞ-KUR ödemesi talebi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara birebir katılıyoruz. Genel Başkanımızın da kamuoyuna duyurduğu bu konular bizim de gündem konularımızı kapsıyor. Günlük hayatımızda doğalgaz, elektrik ve su faturalarına büyük harcamalar yapıyoruz. Kazancımızın 4'te 1'ini bu faturalara harcıyoruz. Korona virüs salgınının halen devam ettiği bu dönemde özellikle de kış aylarına girdiğimiz için elektrik ve doğalgaz bu aylarda çok fazla tüketiliyor. Tüm vatandaşların, özellikle esnafın bir nebze de olsa yükünü hafifletmek için faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrardan gözden geçirilmeli ve indirim getirilmelidir" dedi.

"6 ay yaz-6 ay kış tarifesi"

"KDV oranlarında 6 ay yaz-6 ay kış tarifesi uygulanmalı" diyen Dere, şöyle devam etti:

"Bu faturalara KDV, enerji fonu, TRT payı, tüketim vergisi gibi birçok kalemlerde bedel yansıtılmaktadır. Doğalgaz faturalarının yüzde 18'i elektrik faturalarının ise yüzde 20'si vergilerden ibaret. Son zamanlarda akaryakıt ve doğalgaz ücretleri bunlar ile birlikte kur dalgalanması, enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış ve benzeri birçok konu gündemdeyken en azından elektrik ve doğalgaz faturalarında bir düzenleme yapılmalıdır. Pandemi ve kış sürecinde vergi indirimi vatandaşın, esnafın veya asgari ücretli işçinin elinin rahatlamasını sağlar. KDV oranlarında 6 ay yaz - 6 ay kış tarifesi uygulanarak, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ve TRT payının kaldırılması büyük bir kitleyi mutlu edecektir. Salgının devam ettiği bu kış günlerinde şartların iyice çetinleşmesiyle tüm vatandaşlarımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın daha fazla zorlanmaması için bir indirim talep ediyoruz."

"Esnafın zorlanması vatandaşın cebini etkiliyor"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafın en önemli maliyet kalemlerinden birinin akaryakıt olduğunu belirterek, "Akaryakıta gelen zamlar karşısında esnaflarımız zorlanıyor. Giderlerin artması, akaryakıt zammı derken bu durum ürün ve hizmet fiyatlarına da yansıyor. Esnafın zorlanması vatandaşın da cebini etkiliyor, alım gücü giderek düşüyor. Bu sebeple Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olumsuz etkileniyor. Tüm esnaflarımız bu zamlar karşısında zorlanırken, bu fiyatları vatandaşa yansıtmamak için kendinden tasarruf etmeye çalışarak fedakarlık yapıyor. Zamların vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt verilmesi gerekiyor. Bununla birlikte taşımacı esnafımıza zorunlu köprü ve otoyol ücretleri en azından belli bir süre ücretsiz olmalı. İndirimler ve bu tarz destekler toplumun her kesiminin yüzünün gülmesine sebep olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bağ-Kur mağduriyeti yaşayan esnaf unutulmamalı"

Dere, "4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup, Bağ-Kur kaydı olmaması sebebiyle emekli olamayan binlerce esnafımız var. Bu esnaflarımız 2000 yılı öncesi esnaf olarak faaliyette de bulunuyordu. Şu an emeklilik yaşları da geldi. Esnaflarımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalıdır. Bağ-Kur mağduriyeti yaşayan esnafımız unutulmamalı. Bu hususta tüm esnaflarımız bir müjde bekliyor" diyerek birçok esnafın mağduriyetinin giderilmesini dört gözle beklediklerini dile getirdi. - ANTALYA

AESOB Başkanı Dere: Esnaf, mağduriyetinin giderilmesini dört gözle bekliyor

Akaryakıt, Doğalgaz, Bağ Kur, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AESOB Başkanı Dere: 'Esnaf, mağduriyetinin giderilmesini dört gözle bekliyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AESOB Başkanı Dere: "Esnaf, mağduriyetinin giderilmesini dört gözle bekliyor" - Son Dakika
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