AESOB Başkanı: Enflasyon düzenlemesi esnafı rahatlatacak - Son Dakika
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Ekonomi

AESOB Başkanı: Enflasyon düzenlemesi esnafı rahatlatacak

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, enflasyon düzenlemesinin yılda bir kez yapılmasının esnafı rahatlatacağını belirtti. Dere, enflasyon düzeltme kayıtlarının 2024 yılı sonuna ertelenmesi talebinde bulundu.

01.08.2024 15:03
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Adlıhan Dere, enflasyon düzenlemesinin yılda bir kez yapılmasının esnafı rahatlatacağını belirtti. Dere, "Zarardaki bir esnafa enflasyon düzeltmesi adı altında ekstra vergi yüklemek yanlıştır. Bu nedenle enflasyon düzeltme kayıtlarının 2024 yılı sonuna ertelenmesi genel olarak esnafımızın talebidir" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, enflasyon düzenlemesine ilişkin esnafın talepleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Dere, "Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı ve bu yıl altı aylık yapılacak olan düzeltme işlemi yıl sonuna kadar ertelenmelidir. 2023 yılı içerisinde esnaf ve sanatkarlarımızdan enflasyon düzeltme kayıtları yapılması istenmiş ve yıl sonu itibariyle gerekli güncellemeler yapılmıştı. Fakat bu düzeltme o dönemde esnaflarımıza vergisel bir yük oluşturmamıştı. Çünkü kar veya zarar çıkması o dönemde geçmiş yıl karı veya zararı olarak değerlendirilmişti. Fakat şimdi 2024 yılı geçici vergi döneminde bu durum esnafa dair bir vergi etki ortaya çıkaracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulamama yetkisine sahiptir. Ocak - Mart ilk geçici vergi döneminde Nisan ayında yapılan yoğun talepler doğrultusunda enflasyon düzeltmesi uygulanmamıştı. Şimdi Ocak - Haziran 2024 ikinci geçici vergi döneminin beyannamesi 17 Ağustos tarihinde verilmesi gerekiyor. Aynı şekilde ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde de esnaf teşkilatı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu yetkiyi kullanmasını ve enflasyon düzeltmesini uygulamamasını talep etmekteyiz." diye konuştu.

"Enflasyon düzeltme kayıtlarının 2024 sonuna ertelensin"

Başkan Adlıhan Dere, enflasyon düzenlemesinin özellikle öz kaynağı güçlü olmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir vergi yükü oluşturacağına dikkat çekti. Dere, esnafların kullanmış olduğu banka kredileriyle ve öz kaynaklarıyla arsa-bina-makine-demirbaş- hammadde yatırımı yaptığını ve tedarik zincirindeki kırılmalara önlem alarak stoklu çalışmayı tercih ettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Bu çalışma stili ile üreten ve ülke ekonomisine önemli destek sağlayan esnaflarımız, ilave vergi yükü ile karşılaşacak ve büyük kayıplara uğrayacaktır. Ayrıca esnafımızın bu güncellemeler sonrasında oluşabilecek herhangi bir hesap hatasında yüksek vergi cezaları ile karşı karşıya kalacaktır. Borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı diye fiktif bir kar çıkarıp vergi istemek, vergide adalet ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla zarardaki bir esnafa enflasyon düzeltmesi adı altında ekstra vergi yüklemek yanlıştır. Bu nedenle enflasyon düzeltme kayıtlarının 2024 yılı sonuna ertelenmesi genel olarak esnafımızın talebidir." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AESOB Başkanı: Enflasyon düzenlemesi esnafı rahatlatacak - Son Dakika

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