AESOB Başkanı: Merdiven Altı Ürünlere Dikkat Edin - Son Dakika
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Ekonomi

AESOB Başkanı: Merdiven Altı Ürünlere Dikkat Edin

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyardı. Dere, sağlıksız ve hijyenik olmayan ürünler yerine güvenilir yerli esnaf ve sanatkarları tercih etmelerini söyledi. Ayrıca, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve yaz sezonuna denk gelmesinin Antalya ekonomisini olumlu etkileyeceğini belirtti.

12.06.2024 11:18
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kurban Bayramı piyasa beklentilerini açıkladı ve bayram alışverişi yapacak olan vatandaşları merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarıda bulundu. Dere, "Vatandaşlarımız, ucuza alışveriş yapacağım derken sağlığını riske atmamalı. Sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda nasıl üretildiği belli olmayan, merdiven altı üretim yapan yerler yerine güvenilir yerli esnaf ve sanatkarlarımızı tercih etmeli" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve yaz sezonuna denk gelmesinin Antalya ekonomisini olumlu anlamda etkileyeceğini ifade eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafın bayramdan umutlu olduğunu söyledi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Kurban Bayramı tatilinin okulların kapanmasıyla birlikte karne tatiline ve yaz sezonuna denk gelmesi sonucunda bu bayram sektörde büyük bir hareketlilik yaşanacak. Özellikle bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla 'Turizmin Başkenti Antalya'mızda da elbette piyasa canlanacaktır. Ülkemizde tatil denilince akla gelen ilk durak noktası Antalya oluyor. Yerli ve yabancı turistlerimizi, tüm kıymetli misafirlerimizi esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte Antalya'mızda en iyi şekilde ağırlamak için gün sayıyoruz" dedi.

Başkan Adlıhan Dere; esnafın bayram öncesi hazırlıklarını tamamladığını kaydederek, vatandaşlara dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarılarda bulundu:

"Kurban Bayramı'nı dört gözle bekleyen esnaf ve sanatkarlarımız bayram hazırlıklarını son süratle tamamladı. Vatandaşlarımız da şimdiden bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı, tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlarımız müşterisini bekliyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla artan fiyatlarla birlikte sağlıksız, kalitesiz ve merdiven altı ürünlerin üretimi maalesef artmış durumda. Et ve et ürünleri, pasta, şekerleme, çikolata, tatlı, kuruyemiş ve yiyeceklerde tarihi geçmiş ürünleri indirim adı altında ucuz fiyatlara satışa sunuyorlar. Bu hususta vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı, ucuza alışveriş yapacağım derken sağlığını riske atmamalı. Sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda nasıl üretildiği belli olmayan, merdiven altı üretim yapan yerler yerine güvenilir yerli esnaf ve sanatkarlarımızı tercih etmeli" dedi.

Kurban Bayramı ile ilgili piyasa değerlendirmesi yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu yıl Kurban Bayramı'nda piyasada büyük bir hareketlilik bekleniyor. Ayrıca bayram alışverişleri, karne hediyeleri, tatil planları derken esnaf ve sanatkarlarımız bu bayramdan oldukça umutlu Fakat bu yıl giderek artan fiyatlardan dolayı daha fazla dikkatli olmakta fayda var. Kurban fiyatlarındaki yükseliş ve nakit ödemelerde banknotların fazla olması sahte para riskini de beraberinde getiriyor. Dolandırıcılara davet vermeyelim. Emniyet güçlerimiz de bu konuda tedbirleri arttırmalı ve denetimleri sıkılaştırmalı." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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