Afet Platformu İlk Çalıştayını Gerçekleştirdi

Ekonomi

Türkiye Bilişim Vakfı çatısı altında, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri işbirliği ile geliştirilen Afet Platformu, Eczacıbaşı Holding ve Kanyon yönetimi işbirliğiyle ilk çalıştayını düzenledi.

Afet Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, platformun ilk çalıştayı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, şirketlerin afet yönetimi ve iş sürekliliğini destekleyen platformun yenilikçi çözümleri tanıtılırken, yapay zeka destekli veri analitiği araçlarıyla sunulan demo gösterimi yapıldı.

Çalıştay, teknoloji, finans, inşaat, perakende sektörlerinin yanı sıra sağlık, eğitim ve lojistik alanlarından geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, afet senaryoları üzerinden platformun işlev ve faydaları değerlendirildi.

Afet öncesi, anı ve sonrasını bütünsel bir yaklaşımla ele alan platformun, çalışanlar, şirket varlıkları, tedarik zinciri ve toplumun dayanıklılığına veri odaklı bir çözüm oluşturması amaçlanıyor.

Afet Platformu'nun ilk pilot uygulaması, insan trafiği ve ticari yoğunluğuyla öne çıkan Kanyon AVM'de gerçekleştiriliyor. Platformun gerçek ortamda test edilmesi ve geri bildirimlerle geliştirilmesi amacıyla yürütülen bu yöntem, geniş çapta uygulanabilirliği değerlendirmek için ilk adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Uygulamanın yıl sonunda test sürecinin tamamlanması ve 2025 itibarıyla yaygın kullanıma geçilmesi hedefleniyor.