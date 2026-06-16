Afet Yönetiminde Teknoloji Vurgusu - Son Dakika
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Afet Yönetiminde Teknoloji Vurgusu

16.06.2026 15:38
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TÜBA Başkanı Şeker, afetlerde teknolojinin işlevselliğinin önemine dikkat çekti, sistemler geliştirilmeli.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, afet yönetiminde kullanılan teknolojilerin, yalnızca laboratuvar ortamında değil, kriz anlarında da işlevsel olması gerektiğini bildirerek, "İnternet ve enerji altyapısının zarar gördüğü durumlarda dahi çalışabilecek sistemlerin geliştirilmesi önemli." ifadesini kullandı.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeker, G20 ülkelerinin bilim akademilerini bir araya getiren G20-Bilim20 Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti.

Bu yıl ABD Ulusal Bilimler Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ana teması, "Yükselen teknolojiler ve uluslararası işbirliği yoluyla doğal afetlere karşı direncin güçlendirilmesi" oldu.

Şeker, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 30 yılda Marmara Depremi, büyük orman yangınları ve 6 Şubat depremleri gibi ağır afetler yaşadığını hatırlatarak, bu süreçlerin Türkiye'ye önemli deneyimler kazandırdığını vurguladı.

Doğal tehlikelerin kaçınılmaz olduğuna işaret eden Şeker, "Afetler ise kaçınılmaz değildir. Bilimin mümkün kıldığı temel ayrım budur." ifadelerine yer verdi.

Şeker, afetlerle mücadelede bilimsel bilgi, teknoloji ve kurumsal kapasitenin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin 1999 Marmara Depremi sonrasında deprem yönetmeliklerini yenilediğini, zorunlu deprem sigortasını hayata geçirdiğini ve afet yönetimini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çatısı altında topladığını, kentsel dönüşüm çalışmalarının da afet risklerinin azaltılmasında kritik rol oynadığını aktardı.

Afet yönetiminde kullanılan teknolojilerin yalnızca laboratuvar ortamında değil, kriz anlarında da işlevsel olması gerektiğini belirten Şeker, şunları kaydetti:

"İnternet ve enerji altyapısının zarar gördüğü durumlarda dahi çalışabilecek sistemlerin geliştirilmesi önemli. Türkiye, büyük afetlerden edindiği deneyimleri uluslararası bilim camiasıyla paylaşmaya hazır. Afetlere karşı direnç, satın alınabilecek bir ürün değil, uzun yıllar boyunca inşa edilen bir süreçtir."

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Teknoloji, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afet Yönetiminde Teknoloji Vurgusu - Son Dakika

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