Afganistan Geleceği Düşünce Forumu İstanbul\'da başladı

Afganistan Geleceği Düşünce Forumu'nun (Afghanistan Future Thought Forum) 8'inci tur toplantısı İstanbul'da başladı. 3 gün sürecek forumun ev sahipliğini Dışişleri Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı yapıyor.

Afganistan hükümeti, uluslararası sivil toplum, akademi ve eski hükümet temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli alanlardan temsilcilerin katıldığı forumun 8'inci tur toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor. 3 gün sürecek forumda, ülkenin kalkınma ve istihdam başta olmak üzere çeşitli sorunları ve çözüm önerileri ele alınıyor.

Forumun ilk gün toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan Geleceği Düşünce Forumu Başkanı Fatima Gailani, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Barakat, eski BM Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, İHH İnsani Diplomasiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Altay ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

"PROBLEMLER HAK VE ADALET TEMELİNDE İSTİŞARE İLE HALLEDİLMELİ"

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım yaptığı konuşmada, problemlerin hak ve adalet temelinde istişare ile halledilmesinin önemini vurguladı. Yıldırım, "Bu şekilde asgari müştereklerimiz ortaya çıkar ve ortak akılla hareket etme imkanı buluruz. Aksi takdirde ülkemizin kalkınması, gençlerimizin eğitimi ve halkımızın refahı için vereceğimiz enerjiyi birbirimizi yenmek için kullanırız ki bu da zayıf düşmemize sebep olur" dedi.

"ACİL İNSANİ YARDIM VE KALKINMA PROJELERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIN"

Devletlere, Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası kurumlara çağrıda bulunan Yıldırım, "Afganistan'ı izole etmeyin. Ekonomik, siyasi veya diplomatik ambargo uygulamayın. 40 yıldır savaşlarla yorulmuş bu halka destek olun. Acil insani yardım ve kalkınma projelerinin önündeki engelleri kaldırın" diye konuştu.

Forumun ilk günkü programı katılımcılar tarafından yapılan konuşmaların ardından sona erdi.