Afrika\'daki kakao tesislerindeki çekirdek sıkıntısı küresel çikolata krizini derinleştiriyor

Ekonomi

Afrika kakao tesislerinde yaşanan çekirdek sıkıntısı, küresel çikolata krizini derinleştiriyor. Fildişi Sahili ve Gana'daki önemli tesisler, çekirdek alacak güçte olmadıkları için işlemlerini durdurdu veya azalttı. Bu durum, dünya çikolata fiyatlarının artmasına neden olabilir.

Son üç yılda zayıf kakao hasatlarının ardından çikolata fiyatları zaten artmıştı. Bu yılın da zor geçeceği tahmin ediliyor, çünkü dünya kakao üretiminin neredeyse %60'ını sağlayan iki ülkede beşinci kötü hasat bekleniyor.

Kakao fiyatları son bir yılda iki katına çıktı ve birçok kez rekor seviyelere ulaştı. Kakao uzmanı Steve Wateridge, arz yıkımını telafi etmek için büyük talep düşüşüne ihtiyaç olduğunu belirtti.

Devlet kontrolündeki Fildişi Sahilli işlemci Transcao, çekirdek fiyatları nedeniyle çekirdek almayı durdurduğunu açıkladı. Bu durum, diğer tesislerin de benzer zorluklarla karşılaşabileceğini gösteriyor.

Gana'da ise çoğu tesis, sezon başladığından beri haftalarca iş durdurdu. Çekirdek kıtlığı nedeniyle işlem yapamıyorlar.

Bu durum, küresel kakao ticaretinin geleneksel mekanizmasını bozdu. Normalde, ticaretçiler ve işlemciler, çekirdekleri bir yıl önceden belirlenmiş fiyatlarla satın alırlar. Ancak bu yıl, çekirdek sıkıntısı nedeniyle bu sistem çökmüş durumda.

Bu zorluğun etkisiyle çikolata üreticileri fiyatları artırmak zorunda kaldı. ABD perakende mağazalarında geçen yıl çikolata ürünleri %11,6 daha pahalıya satıldı.

Uluslararası Kakao Örgütü, küresel kakao üretiminin azalacağını ve işleme kapasitesinin düşeceğini tahmin ediyor. Bu durum, çikolata üreticilerinin fiyatları daha da artırmasına neden olabilir.