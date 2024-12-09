Afrika Finans Zirvesi'nde Borsa İyileştirmeleri

Ekonomi

Afrika Finans Zirvesi'nde (AFIS) kıta içindeki farklı ülkelerin bir platform üzerinden alım-satım yapabilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

AFIS'te Afrika'nın finansal anlamda ihtiyaçları tartışılmaya devam ediliyor.

Buna göre, 2018'de kurulan Afrika Borsaları Birleştirme Projesi (AELP) büyümeye devam ederken, halen alınması gereken önemli bir mesafe olduğu göze çarpıyor.

Projeyle birlikte Afrika'nın herhangi bir bölgesinden farklı ülkelerin varlıklarına yatırım yapılabilmesi amaçlanırken, bu projenin aynı zamanda para transferi konusunda yaşanan sıkıntıların çözülmesinde de önemli bir rol oynayabileceği tahmin ediliyor.

AELP halihazırda Afrika'nın en büyük 10 borsasından 8'inde uygulamaya alınırken, entegrasyonun artmasıyla likidite tarafında iyileşme olacağı öngörülüyor.

"Regülasyonlarımız ayrıca dünya tarafından da tanınıyor olmalı"

"Bağlantılı para piyasaları: Afrika içinde hisse senedi alım satımının sınırlarını kaldırmak" adlı konferansta konuşan Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Direktörü Emomotimi John Agama, "İhtiyacımız olan şey hem Afrika içinde hem de dünya genelinde kurallara uyan bir sistemimizin olması." değerlendirmesinde bulundu.

Nijerya'nın AELP programını en önce kabul eden ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Agama, Afrika olarak büyümelerinin tek yolunun tek yolunun birlik olmak olduğunu dile getirdi.

Agama, Nijeryalı finansal teknoloji firmalarının dünyanın her yerinden yatırım almayı başardığına dikkati çekerek, özellikle küçük şirketlerin bu konuda eğitilmelerinin yatırımların devam etmesi konusunda hayati önem taşıdığını kaydetti.

AELP Proje Direktörü Lina Tonui de projenin başlangıçta sadece Afrika genelinde alım-satımın kolaylaştırılması için başlatıldığını ancak zamanla daha da genişlediğini ifade etti.

Gerekli entegrasyonların tamamlanmasıyla oldukça büyük bir potansiyelin açığa çıkacağına inandığını kaydeden Tonui, "Afrika dışında da kredibilitemiz ve yeterli bilgi olmalı ki, yatırımcılar gelsin. Regülasyonlarımız ayrıca dünya tarafından da tanınıyor olmalı. Bilgi anahtardır, böylece insanların Afika'da daha çok yatırım yapmalarına olanak sağlayabiliriz." dedi.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Afrika Grup Direktörü Gökhan Kont ise Afrika'da 30'u aşkın merkez bankasıyla beraber çalıştıklarını hatırlatarak, Afrika'nın yatırımcı çekme konusunda atması gereken adımları sıraladı.

Öncelikle yatırımcıların yatırım yapabilmeleri için hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında ihraçların olması gerektiğini aktaran Kont, bununla beraber regülasyon anlayışının oturması, pazarın likit ve güven bir şekilde çalışması gerektiğini ifade etti.

Kont, Afrika'da alım-satım işleyişinin daha pratik hale gelmesi gerektiğini bildirerek, vergi uygulamaları ve para transferi gibi konularda da yol alınması gerektiğini dile getirdi.