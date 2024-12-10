Afrika Finans Zirvesi'nde Ekonomik Reform Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Afrika Finans Zirvesi'nde Ekonomik Reform Vurgusu

Afrika Finans Zirvesi'nde merkez bankası başkanları, makroekonomik politikalar ve finansal katılımı ele aldı.

10.12.2024 22:47
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Batı Afrika Devletleri, Etiyopya ve Madagaskar merkez bankalarının başkanları, Afrika Finans Zirvesi'nde (AFIS) dengeli makroekonomik politikaları sürdürmenin, düzenleyici yasaları güçlendirmenin ve finansal katılımı teşvik etmenin önemini vurguladı.

AFIS'in son gününde Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, Madagaskar Merkez Bankası Başkanı Aivo Andrianarivelo ve Etiyopya Merkez Bankası Başkanı Mamo Esmelealem Mihretu, finansal piyasalardaki son gelişmeler, düzenleyici zorluklar ve ekonomik görünüm hakkında görüşlerini paylaştı.

Mihretu, Etiyopya'nın döviz kuru serbestleştirme kararı ve bunun daha geniş ekonomik reform programına nasıl uyduğuna dikkati çekerek, reformun Etiyopya'da büyüme, üretkenlik, döviz kıtlığı, sürdürülemez borç, enflasyonist baskılar ve özel sektöre krediye erişim eksikliği gibi konuların çözümüne yönelik bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

Etiyopya para biriminin söz konusu kararın ardından değer kaybettiğini aktaran Mihretu, buna karşın gelecek dönemde bu kararın meyvelerinin alınacağına inandığını söyledi.

Mihretu, reform sonrası Etiyopya ekonomisinde döviz girişinin önemli ölçüde iyileştiğini belirterek, "Havaleler yaklaşık yüzde 60 artarken, özellikle kahve altın ihracatı da ivmelendi. Özel işletmelerin döviz erişimi de artık daha kolay." ifadelerini kullandı.

Brou ise Afrika'daki finansal piyasaların daha fazla entegrasyonuna duyulan ihtiyacı vurgulayarak, bankaların ulusal sınırların ötesine genişlemelerini engelleyen yasal ve düzenleyici engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Bölgesel gruplar içindeki düzenlemelerin uyumunun sağlanmasının bankacılık sektöründeki sınır ötesi operasyonları kolaylaştıracağına dikkati çeken Brou, bölgenin büyümeye devam etmesi için madencilik, petrol ve doğal gaz ile güçlü tarım ve altyapı yatırımlarının devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Kripto para konusu en üst düzeyde ele alınmaya devam ediyor

Öte yandan, kripto paralara ilişkin düzenleme gereği bütün katılımcılar tarafından onaylanırken, Andrianarivelo Madagaskar'ın henüz önemli bir kripto para piyasasına sahip olmadığını ve merkez bankasının kripto para piyasalarının ne şekilde düzenlenmesi konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Mihretu da merkez bankasının düzenleyici yaklaşımıyla gözlemlemeye ve endüstriyi dikkatle incelemeye devam ettiklerini söyledi.

Brou, kripto varlıklar için uygun bir düzenleyici çerçeve geliştirme planları olduğunu aktararak, kripto paraların merkez bankaları üzerinde daha yenilikçi olmaları ve işlemleri daha hızlı ve daha ucuz hale getirmeleri için baskı oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Merkez Bankası, Batı Afrika, Madagaskar, Etiyopya, Politika, Ekonomi, Afrika, Finans, Son Dakika

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