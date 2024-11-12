Afrika İş Forumu İstanbul\'da Başladı

Ekonomi

Afrikalı iş insanları ve alım heyetlerini Türk şirket ve KOBİ'ler ile bir araya getiren Afrika İş Forumu ve Fuarı (Africa Business Forum & EXPO-AFEX) İstanbul'da başladı.

Türk-Afrika İş Adamları Derneği (TABA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen AFEX'in açılışında konuşan TABA Genel Başkanı Fatih Akbulut, etkinliğin Afrika ticaretine odaklanarak önde gelen şirketleri, saygın yatırımcıları ve öncü iş insanlarını bir araya getirdiğini söyledi.

TABA'nın kurulduğundan bu yana aradan geçen 12 yılda 200 organizasyon düzenlediğini dile getiren Akbulut, "Bu süreçte Türkiye'de ağırladığımız 10 bin Afrikalı iş insanını Türk iş insanları ile bir araya getirdik." dedi.

Akbulut, bugün başlayan AFEX'in, bir yıllık çalışma sonucu ortaya çıktığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramızda 50'den fazla iş insanı var. Afrika'da faaliyetlerini sürdüren 110 farklı kurumla işbirliği yaparak buraya delegeler, iş insanları ve alım heyetlerini getirdik. AFEX aslında 12 yıllık bir serüvenin sonucu gerçekleşmiş bir organizasyon. Burada önemli işbirliklerine imza atılacağına inanıyoruz. AFEX'in üçüncüsünü de gelecek yıl 24-26 Haziran'da İstanbul'da düzenleyeceğiz. İstanbul dünyanın en çok doğrudan uçuşa sahip olan şehirlerinin başında geliyor. İstanbul dünyanın kalbi ancak özellikle Afrika'nın kalbi oldu. Halihazırda Afrika'nın 67 noktasına uçuş yapılıyor."

Akbulut, bugüne kadar gerçekleştirdikleri etkinlikler dışında, yurt dışında da organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, Türk ve Afrikalı iş insanlarını Brezilya, ABD, Hollanda ve Dubai gibi ülkelerde de toplantılarda bir araya getirdiklerini anlattı.

"Türkiye, Afrika birliği için stratejik bir ortaktır"

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong Thiep de "Türkiye, Afrika Birliği için stratejik bir ortaktır. Türkiye ile el ele vererek kazan-kazan politikası içinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Afrika'nın, bütün doğal kaynakların bulunduğu ve yatırım fırsatları barındıran bir kıta olduğunu, Türk yatırımcıların dikkatini çekeceğini ifade eden Thiep, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ulaştığı bilgi birikimi ve teknolojik deneyimlerden faydalanmak istiyoruz. Şu an Afrika dünyadaki en büyük pazardır. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) bunu sağlamıştır. Bu alan Afrika içerisinde ticaretin serbest bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır."

"Afrika'da ciddi yatırım fırsatları var"

Gana'nın Ankara Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh da bu etkinlik sayesinde Türk ve Afrikalı iş insanlarının bir araya geldiğini belirterek, "Karşılıklı fayda sağlayacak işbirliklerine imza atılacak bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Afrika'nın şu andaki nüfusunun 1,3 milyara yükseldiğini ve giderek yükselen bir orta nüfusa sahip olduklarını dile getiren Andoh, 3,3 trilyon dolar olan toplam Gayri Safi Milli Hasılanın her geçen gün arttığını bildirdi.

Andoh, Afrika kıtasında enerji, inşaat, konut, sağlık ve eğitim gibi alanlarda ciddi fırsatlar bulunduğunu kaydederek, "Türkiye, Afrika için çok önemli bir partner haline geldi. Diğer yandan şunu belirtmek isterim ki Afrika'da çok büyük potansiyel var. Türk iş insanlarının bu fırsatların üzerinde çalıştığını düşünüyorum. Türkiye, geçen yıl itibarıyla Gana'da en yüksek yatırım yapan ikinci ülke konumuna geldi. Bunu artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye, Nijerya için çok güvenilir bir ortak"

Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Zayyad Abdussalam da ülkelerine yatırımcıları teşvik etmek için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, insan sermayesinin ve altyapının geliştirilmesi, iş imkanlarının oluşturulması, sürdürülebilir bir sağlık ve refah için çevresel etkenlerin iyileştirilmesi gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin kendileri için çok güvenilir bir ortak olduğunu vurgulayan Abdussalam, "Tüm değerli konukları ve Türk iş insanlarını Nijerya'nın potansiyelini keşfetmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk şirketleri Afrikalı iş insanları ile bir araya geldi

Afrika İş Forumu ve Fuarı kapsamında kurulan stantlarda Türk üreticiler ile Afrikalı iş insanları ve alım heyetleri bir araya geldi.

B2B iş görüşme alanlarının da bulunduğu AFEX'te, Türk-Arap Derneği organizasyonuyla Fas-Türkiye Dostluk Derneği, Moritanya Topluluğu Derneği, Sudan Topluluğu Derneği, Mısır-Türk Evi Derneği, Libya Kadınlar Birliği, Türk-Arap Sanat Evi ve Yemen Topluluğu Derneği'nin stantları kuruldu.

Stantlarda ülke tanıtımları yapılırken, kültür-sanat faaliyetleri de gerçekleştirildi.