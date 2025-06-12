Afyon Sucuğu\'na AB Coğrafi İşaret Tescili

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu, Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili alarak, 35'inci tescilli ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.