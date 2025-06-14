Afyon'un Sucuğu ve Pastırması AB Tescili Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Afyon'un Sucuğu ve Pastırması AB Tescili Aldı

14.06.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın sucuğu ve pastırması, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı.

AFYONKARAHİSAR'ın ünlü sucuğu ve pastırması, Avrupa Birliği'nden tescil aldı. Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, bu durumun kent için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener de alınan tescil sayesinde Afyon sucuğu ve pastırmasının Avrupa Birliği'ne ihracatının önünün açıldığını anlattı.

Afyonkarahisar'da uzun yıllardır üretimi yapılan Afyon sucuğu ve Afyon pastırması için Afyonkarahisar Ticaret Borsası tarafından Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener'in desteğiyle Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil başvurusu yapıldı. Avrupa Birliği Komisyonu'nda 1 gün ara ile önce Afyon pastırmasına ardından Afyon sucuğuna komisyondan tescil onayı verildi. Türkiye standartlarına göre denetimlerden geçen ürünler ve firmalar, AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni kullanma hakkına sahip olacak. Bu sayede de tescil amblemini alan firmalar ürünlerini direkt olarak Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilebilecek. Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, Afyon sucuğu ve pastırması için Avrupa Birliği Coğrafi işaretini aldık. Afyon için bir gurur kaynağı. Afyonkarahisar, sınırlarını aştı bu konuda. Bu coğrafi işaretlerin de çok büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyim dedi.

'500 MİLYON KİŞİYLE ÜRÜNLERİMİZ BULUŞACAK'

Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener, 2 gündür oldukça güzel haberler alıyoruz. Hem Afyon sucuğu hem de Afyon pastırmasının Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde tescil edilmiş olması bizim için inanılmaz derecede gurur verici. Neden Et sektörü ile ilgili 2 ürünümüz artık Afyon sucuğu ve pastırması Avrupa Birliği'nde tescil edildi. Bize şunu soruyorlar, önce onu söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde tescil edilen bu ürünlerin bize faydası ne olacak Türkiye'miz o kadar güzel çeşitliliğe sahip ki güzel bir kültür, güzel bir coğrafyası var. Dolayısıyla buradaki tescil aslında Avrupa Birliği ülkelerinin tamamındaki 500 milyon tüketici ile bizim bu kıymetli ürünlerimizin buluşmasını sağlamış olacak. Bu da ihracatla ilgili kısmı haddinden fazla açmış olacak diye konuştu.

KAYSERİ ÖNCE BAŞVURDU, AFYON ALDI

Kayseri'nin Afyonkarahisar'dan daha önce başvuru yaptığını hatırlatan Huriye Özener, Evet Kayseri sucuğu başvuru yaptı ama Afyon neden hızlı aldı Aslında Afyon sucuk ve pastırması ile ilgili çalışmayı yaparken çok uzun soluklu bir çalışma yaptık. Sadece Afyon'un özelinde değil, Türkiye'de sucuk ve pastırma üreten bütün illerimizi tek tek taradık. Literatür çalışması yaptık, dolayısıyla hep birlikte bu emek ve karşılığın sonucunda da evet bugün hep birlikte taçlandırmış olduk dedi.

Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Tarım, Yaşam, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyon'un Sucuğu ve Pastırması AB Tescili Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’de kim ne kadar yayın geliri kazandı İşte zirvenin sahibi Süper Lig'de kim ne kadar yayın geliri kazandı? İşte zirvenin sahibi
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Ozan Güven’e ’Kasten Yaralama’ Suçundan Hapis Cezası Verildi Ozan Güven'e 'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Verildi
Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor İran, en güçlü 4 adamını kaybetti Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
16:48
Çuvalla para verecekler Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin bel kemiğine kanca
Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
16:30
Bahçeli’den İsrail’in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye’dir
Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye'dir
16:12
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir’den İran yorumu: Vuran İsrail değil
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil
16:08
Transfer için mi geldi Dünyaca ünlü golcüden Türkiye’de paylaşım
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
16:03
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
15:58
Türkiye’nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
15:55
16 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede ’pişmanım’ dedi
16 yaşındaki Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi
15:53
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
15:51
İsrail, İran’ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
15:40
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
15:36
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
15:32
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 14:23:59. #7.13#
SON DAKİKA: Afyon'un Sucuğu ve Pastırması AB Tescili Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.