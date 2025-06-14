Afyon'un Sucuğu ve Pastırması AB Tescili Aldı

AFYONKARAHİSAR'ın ünlü sucuğu ve pastırması, Avrupa Birliği'nden tescil aldı. Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, bu durumun kent için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener de alınan tescil sayesinde Afyon sucuğu ve pastırmasının Avrupa Birliği'ne ihracatının önünün açıldığını anlattı.

Afyonkarahisar'da uzun yıllardır üretimi yapılan Afyon sucuğu ve Afyon pastırması için Afyonkarahisar Ticaret Borsası tarafından Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener'in desteğiyle Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil başvurusu yapıldı. Avrupa Birliği Komisyonu'nda 1 gün ara ile önce Afyon pastırmasına ardından Afyon sucuğuna komisyondan tescil onayı verildi. Türkiye standartlarına göre denetimlerden geçen ürünler ve firmalar, AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni kullanma hakkına sahip olacak. Bu sayede de tescil amblemini alan firmalar ürünlerini direkt olarak Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilebilecek. Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, Afyon sucuğu ve pastırması için Avrupa Birliği Coğrafi işaretini aldık. Afyon için bir gurur kaynağı. Afyonkarahisar, sınırlarını aştı bu konuda. Bu coğrafi işaretlerin de çok büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyim dedi.

'500 MİLYON KİŞİYLE ÜRÜNLERİMİZ BULUŞACAK'

Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener, 2 gündür oldukça güzel haberler alıyoruz. Hem Afyon sucuğu hem de Afyon pastırmasının Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde tescil edilmiş olması bizim için inanılmaz derecede gurur verici. Neden Et sektörü ile ilgili 2 ürünümüz artık Afyon sucuğu ve pastırması Avrupa Birliği'nde tescil edildi. Bize şunu soruyorlar, önce onu söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde tescil edilen bu ürünlerin bize faydası ne olacak Türkiye'miz o kadar güzel çeşitliliğe sahip ki güzel bir kültür, güzel bir coğrafyası var. Dolayısıyla buradaki tescil aslında Avrupa Birliği ülkelerinin tamamındaki 500 milyon tüketici ile bizim bu kıymetli ürünlerimizin buluşmasını sağlamış olacak. Bu da ihracatla ilgili kısmı haddinden fazla açmış olacak diye konuştu.

KAYSERİ ÖNCE BAŞVURDU, AFYON ALDI

Kayseri'nin Afyonkarahisar'dan daha önce başvuru yaptığını hatırlatan Huriye Özener, Evet Kayseri sucuğu başvuru yaptı ama Afyon neden hızlı aldı Aslında Afyon sucuk ve pastırması ile ilgili çalışmayı yaparken çok uzun soluklu bir çalışma yaptık. Sadece Afyon'un özelinde değil, Türkiye'de sucuk ve pastırma üreten bütün illerimizi tek tek taradık. Literatür çalışması yaptık, dolayısıyla hep birlikte bu emek ve karşılığın sonucunda da evet bugün hep birlikte taçlandırmış olduk dedi.