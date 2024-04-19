Afyonkarahisar Belediye Başkanı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına Katıldı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kentte geçtiğimiz gün açılan ve yurt genelinde 72 firmanın yer aldığı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı.
Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde, belediyenin destekleriyle 5 gün süreyle misafirlerini ağırlayacak fuara katılan firma yetkilileri ve işletme sahiplerini Afyonkarahisar'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köksal, "Fuarın şehrimiz ekonomisine tarım, hayvancılık ve gıda sektörüne can suyu olmasını temenni ediyorum. Bu tür organizasyonlar, sağladıkları ekonomik canlılık ve hareketliliğin yanı sıra, işletmelere hem ürünlerini potansiyel tüketicilerle ve müşterilerle buluşturma, hem de sektörel gelişmeleri görerek kendi durumlarını gözden geçirme olanağı sağlamaktadır. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Öte yandan, fuarın hafta sonu da açık olacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılı faaliyet raporunu İBB Meclisine sundu. İmamoğlu, raporda yapılan yatırımları ve hizmetleri detaylı bir şekilde açıkladı. Ayrıca, İBB'nin iştirak şirketlerinin 2023 yılını karla kapattığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Yılmaz, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması hedefine yönelik istişarelerde bulunduklarını ve kamu-özel sektör işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolünden yerel yetkililer, şehrin dış ticaretinin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,8 artışla 1,02 trilyon yuana (yaklaşık 140,8 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı. Shenzhen'in özel işletmelerinin dış ticareti ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 artışla 720,96 milyar yuana ulaştı ve şehrin toplam ticaret hacminin yüzde 70,7'sini oluşturdu.
Çin'in Shanghai limanları üzerinden 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 30,7 artışla 529.000 araç ihraç edildi. Waigaoqiao liman bölgesindeki gümrüklerde ise bir önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde bir artışla 280.000'den fazla araç ihraç edildi. Yangshan gümrüğü ise yeni enerjili araçların yüzde 70'inden fazlasını işlemden geçirdi.
Yalova Dr. Hülya Kaya başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bir önceki dönemde kentte yapılan yatırımlar değerlendirildi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan kovanlarda üretilen narenciye balının sağımı için hasat etkinliği düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı etkinlikte, Mersin'in Türkiye genelinde arı kovanı sayısıyla 4. sırada yer aldığı ve yıllık yaklaşık 115 bin ton bal üretiminin 3 bin 500 tonunun burada gerçekleştirildiği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatnamesi kapsamında Ordu'da ana arı yetiştiriciliği kursu düzenleniyor. Eğitimde, koloni bireyleri tanıma, üretim yöntemleri, kalite kontrolü gibi konular ele alınacak. Başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.
DSİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da son 21 yılda inşa edilen sulama tesisleri ile 217 bin 740 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı. Ayrıca, yapılan yatırımlarla 9 baraj ve 2 gölet inşa edilerek 119,68 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldı. Kastamonu'da taşkın riskini azaltmak için tamamlanan 80 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, yerleşim yerleri ve arazilerin taşkın kontrolü sağlandı. Ayrıca, Kastamonu'da 86 bin 710 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı ve 13 HES tesisi ile yıllık 327,38 gigawatt enerji üretimi sağlandı.
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