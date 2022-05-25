Afyonkarahisar'da bu yıl en çok haşhaş Dinar'da ekildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bu yıl en çok haşhaş Dinar'da ekildi

25.05.2022 11:39
Afyonkarahisar'da bu yıl en çok haşhaş Dinar'da ekildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinin bu yıl haşhaş ekiminde kentte ilk sırada olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinin bu yıl haşhaş ekiminde kentte ilk sırada olduğu belirtildi.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, kent genelinde ilçeler arasında dekar başına haşhaş ekiminde ilk sırada yer aldığını açıkladı. Karakuyu açıklamasında, kent genelinde 130 bin dekar alanda haşhaş ekimi yapıldığını ve bunun 35 bin dekarının Dinar'da olduğunu kaydetti. Ekimi yapılan haşhaşların çiçek açtığı alanlar ise adeta görsel bir şölen oluşturdu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da bu yıl en çok haşhaş Dinar'da ekildi
Afyonkarahisar'da bu yıl en çok haşhaş Dinar'da ekildi

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da bu yıl en çok haşhaş Dinar'da ekildi - Son Dakika


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