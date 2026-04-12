Baskan Serteser: "Afyon mermerinin kalitesi dünya çapında bir kez daha kanıtlandı"

Afyonkarahisar'da Haziran ayında yapılması planlanan mermer fuarı için Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında danışma toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda Afyon mermerinin dünya çapında kalitesinin daha fazla ülkeye duyurulması konusunda yapılması gerekenler görüşüldü.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO) gerçekleştirilen toplantıya Vali Aktaş'ın yanı sıra Belediye Başkanı Burcu Köksal, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen fuarla birlikte Afyon mermerinin kalitesinin dünya çapında bir kez daha kanıtlandığını ifade eden Başkan Serteser, bu yıl fuara ulusal ve uluslararası düzeyde daha çok firmanın katılımının beklendiğini dile getirdi.

Toplantı fuarın daha geniş ölçekte yapılabilmesi için karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR