Afyonkarahisar'da Ramazan pidesi fiyatları serbest bırakıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Ramazan pidesi fiyatları serbest bırakıldı

31.03.2022 13:17
Afyonkarahisar'da Ramazan pidesi fiyatları serbest bırakıldı

Afyonkarahisar'da yaklaşan Ramazan ayı öncesi pide fiyatlarının serbest bırakıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da yaklaşan Ramazan ayı öncesi pide fiyatlarının serbest bırakıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, bu sene Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan pide fiyatlarını oda yönetimi olarak serbest bırakıldığını kaydetti. Başkan Yörük, yumurtalı ve susamlı pide ile ilgili herhangi bir fiyat belirlemediklerini ifade eden Başkan Yörük, bu sene fırıncı ve pidecilerin Ramazan pidesini kendi belirleyecekleri rakamlardan satacaklarını kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da Ramazan pidesi fiyatları serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Ramazan pidesi fiyatları serbest bırakıldı - Son Dakika
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