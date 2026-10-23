Afyonkarahisar Dinar'da ceviz bahçeleri yılda 2 bin ton ürün veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar Dinar'da ceviz bahçeleri yılda 2 bin ton ürün veriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Dinar\'da ceviz bahçeleri yılda 2 bin ton ürün veriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Dinar'da 5 bin dekar alandaki 100 bin ceviz ağacı yılda yaklaşık 2 bin ton ürün veriyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, Bakanlığın paketleme projeleriyle üreticilere destek verdiğini söyledi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 bin dekar alanda yetiştirilen 100 bin ceviz ağacı, yıllık yaklaşık 2 bin tonluk üretimiyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, AA muhabirine, ilçenin mikroklima koşulları, verimli toprakları ve çiftçilerin çalışkanlığı sayesinde ceviz yetiştiriciliğinin geliştiğini söyledi.

Bölgede üretilen cevizlerin iç piyasada talep gördüğünü belirten Karakuyu, "Buradan Gaziantep, Şanlıurfa gibi pastane ve tatlı sanayisinin yoğun olduğu illere pazarlama yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ceviz üreticilerimizin yanındayız. Bakanlığımız ceviz paketleme projeleriyle üreticilere destek sağlıyor." dedi.

Pınarlı köyünde ceviz üretimi yapan Coşkun Şimşek de bu yıl hasadın iyi geçtiğini dile getirdi.

Bu yıl dekardan 400-450 kilogram ceviz aldıklarını anlatan Şimşek, "Bu işi bilinçli ve araştırarak yapmak güzel. Bölgede örnek alınan bir ceviz bahçesine sahibiz. İnşallah seneye dekardan 500 kilogramın üzerine çıkmış olacağız. Sadece ceviz üretimi için değil, ceviz işleme için de makinelerimizi aldık. İçi dolu ve boş olan cevizleri ayırıyoruz, boyutlarına göre sınıflandırmasını ve paketlemesini yapıyoruz. Satış aşamasına kadar tüm süreçleri düzenli biçimde takip ediyoruz. Gaziantep, Konya, İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'e kadar ceviz gönderiyoruz." diye konuştu.

"Bölgedeki ceviz üreticilerine fayda sağlayacağını düşündüğümüz bu tesisi kurmayı başardık"

Yapağılı köyünde ceviz üreten ve kurduğu tesiste kurutma işi yapan Mahmut Kuyu ise 35 dekar arazide 1000 civarında verimli ceviz ağacının bulunduğunu söyledi.

Üretimin yanında ceviz ticaretiyle de ilgilendiğini belirten Kuyu, şunları kaydetti:

"Köyüme bir ceviz kurutma tesisi kurdum. Bölgedeki ceviz üreticilerine fayda sağlayacağını düşündüğümüz bu tesisi kurmayı başardık. Burada yaş cevizleri makinelerimize alıp kurutuyoruz. Cevizleri kuruttuktan sonra boylama yapıyoruz. Sonra çürüklerini ayırıyoruz. 20'şer ve 25'er kilogramlık çuvallara koyup Türkiye'nin farklı yerlerine gönderiyoruz. Gaziantep'e ve Karadeniz Bölgesi'ndeki illere ceviz gönderiyoruz. Gelecek yıllarda nasip olursa ceviz içiyle ilgili burada çalışma yapmak istiyoruz. Ceviz içini burada kendimiz çıkarıp tüketicilere ulaştırmak istiyoruz."

Kaynak: AA
EkonomiGüncelTarımAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 3 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:48:33. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Dinar'da ceviz bahçeleri yılda 2 bin ton ürün veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei