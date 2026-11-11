Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 6 jeotermal sahayı 25 Kasım'da ihaleye sunacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 6 jeotermal sahayı 25 Kasım'da ihaleye sunacak

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Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Sandıklı, Merkez ve Çay sınırlarındaki 6 jeotermal kaynak arama sahasını açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edecek. Muhammen bedelleri 1 milyon 500 bin ile 3 milyon lira arasındaki sahaların ihaleleri 25 Kasım'da yapılacak.

Afyonkarahisar'da 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale düzenlenecek.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Merkez ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 1 milyon 500 bin lira ile 3 milyon lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 25 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri en geç ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 6 jeotermal sahayı 25 Kasım'da ihaleye sunacak - Son Dakika
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