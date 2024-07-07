Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde fasulye piyasası altın çağını yaşıyor

Ekonomi

Türkiye'nin önemli yeşil fasulye üretim merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde fasulye piyasası bu yıl kalitesi ve fiyatı ile üreticisinin yüzünü güldürürken, üretici ve satıcılar bu sene adeta 'altın çağı' yaşadıklarını belirttiler.

Şuhut ilçesinde fasulye üreticileri, fiyatların gayet iyi olduğunu belirterek mutlu olduklarını dile getirdiler. Şuhut Fasulye Pazarı'nda fasulye fiyatının 70-90 TL arasında olması üreticinin yüzünü güldürüyor. Fasulye piyasasının bu yıl altın çağını yaşadığını belirten üreticiler, fiyatların önce ağlattığını sonra güldürdüğünü belirtti. Fiyatlardan yüzü gülen üreticiler, piyasanın bu şekilde devam etmesi ile daha çok mutlu olacaklarını dile getirdiler.

"Fiyatlarımız çok çok iyi"

Fasulye üreticisi Recep Yetgin, fasulyenin rekolte ve fiyat açısından çok iyi olduğunu kaydederek, "Şu anda fasulyenin fiyatı 65 ile 70 lira arasında seyrediyor. Fiyatlarımız çok çok iyi; buradan gönderiyoruz İstanbul'a, Ankara'ya İzmir'e fasulyelerimizi gönderiyoruz" dedi.

Hal esnafı Ahmet Müslihan ise, "Ben İstanbul'dan geliyorum, burası Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi. Burada her sene fasulye alımı yapıyoruz. Bu sene fasulye altın çağını yaşıyor. Bu sene fasulyeyi 70 liradan alıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR