Afyonkarahisar'da 969 kamu yatırım projesi devam ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 969 kamu yatırım projesi devam ediyor

29.07.2022 13:46
Afyonkarahisar'da 969 kamu yatırım projesi devam ediyor

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte 9 milyar 512 milyon TL olan toplam yatırım bedeli olan 969 adet kamu yatırım projesinin olduğunu kaydederek, "Projelerin 2022 yılı nakdi gerçekleşme oranı yüzde 23, fiziki gerçekleşme oranı da yüzde 23'dür" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte 9 milyar 512 milyon TL olan toplam yatırım bedeli olan 969 adet kamu yatırım projesinin olduğunu kaydederek, "Projelerin 2022 yılı nakdi gerçekleşme oranı yüzde 23, fiziki gerçekleşme oranı da yüzde 23'dür" dedi.

İl genelindeki yatırımlar ile devam eden iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu, kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen 2022 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yiğitbaşı'nın yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı "Bu yıl Yatırım programında ilimizde 969 adet proje yer alıyor. İl Yatırım Destek Sistemi (İLYAS) verilerine göre yatırımlarımızın toplam proje bedeli yaklaşık 9 milyar 512 milyon TL. Önceki yıllar harcaması 1 milyar 770 milyon TL. 2022 yılı ödeneği 1 milyar 878 milyon TL ve dönem sonu harcaması 438 milyon TL'dir. Projelerin 2022 yılı nakdi gerçekleşme oranı yüzde 23 ve fiziki gerçekleşme oranı da yine yüzde 23'dür" dedi.

Vali Yiğitbaşı konuşmasının son bölümünde tüm yatırımcı kuruluşlara teşekkür etti. Vali Yiğitbaşı'nın konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların Bölge Müdürleri devam eden yatırımlar hakkında ayrıntılı sunumlar yaptılar. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da 969 kamu yatırım projesi devam ediyor - Son Dakika

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