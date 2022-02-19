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Ağırlama sektörü Antalya'da toplanıyor - Son Dakika

Ağırlama sektörü Antalya'da toplanıyor

19.02.2022 13:03
Ağırlama sektörü Antalya'da toplanıyor

Türkiye ağırlama sektörünün gelişim sürecinin ele alınacağı II. Uluslararası Turizm Gastronomi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi Antalya'da yapılacak.

Türkiye ağırlama sektörünün gelişim sürecinin ele alınacağı II. Uluslararası Turizm Gastronomi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi Antalya'da yapılacak. 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek II. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi'nde, ulusal ve uluslararası otel-restoran yatırımcıları ile profesyonelleri, şefler ve F&B yöneticileri, yemek yazarları 41 farklı oturumda gastronomi sektörünün nabzını tutacak.

Pandemiden sonra ilk kez yerli ve yabancı yatırımcılar, otel ve restoran profesyonelleri, şefler ve F&B yöneticileri başta olmak üzere ağırlama sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geleceği etkinlikte, panelistler konuklara sektörel bilgi ve deneyimlerini aktarırken sektörün geleceğini birlikte şekillendirecek. Pişirme demolarının ve tadım etkinliklerinin de olacağı organizasyonda firmalar ürünlerini sergileyecek.

II. Uluslararası Turizm Gastronomi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı ve Sözen Organizasyon CEO'su Gökmen Sözen konuşacak.

Moderatörlüğünü Vedat Başaran'ın gerçekleştireceği panelde de TURYİD Başkanı Kaya Demirer, ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz, TUSİD Başkanı Güçlü Kaplangı ve AGYİD Yönetim Kurulu Başkanı M. Zeki Özen sektördeki sorunlar ve gelişmeler konusunda bilgi verecek. - ANTALYA

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Gastronomi, Türkiye, Antalya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ağırlama sektörü Antalya'da toplanıyor - Son Dakika Ekonomi


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