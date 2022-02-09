Ağız Sağlığında Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
hekimlerinden Dt. Ceren Gölcü, ağız sağlığını korumanın en etkili yöntemlerini
anlattı:
"Ağız sağlığını korumak için oral hijyenimiz çok önemli. Diş
fırçalamak birinci görevlerimizden bir tanesi. Özellikle kahvaltıdan sonra ve uyumadan
önce dişlerimizi fırçalamak çok önemli. Mekanik temizlik en önemli şey. Diş
yüzeyinde hiçbir şekilde besin artığı kalmaması lazım. Diş yüzeylerinin
temizliği kadar ara yüzlerin temizliği de çok önemli. Çünkü diş aralarına
kesinlikle diş fırçası girmiyor. Ara yüz temizliği için diş ipleri ve ara yüz
fırçalarını kullanmak gerekiyor. Doktorunuz size en uygun olanı söyleyecektir.
Günde bir kere gece uyumadan önce fırçaladıktan sonra ara yüz temizliğinin tüm
diş aralarına yapılması gerekir."
Hekimler tarafından yapılan düzenli muayenenin öneminden de
bahseden Dt. Ceren Gölcü; "Bunun dışında ağız sağlığında yediğimiz içtiğimiz
şeylerde tabi ki çok önemli. Çok asitli yiyecek ve içecekler tüketmememiz
gerekiyor. Çok şekerli ürünleri tükettiğimizde de dişlerimizi günde 2 kereden
fazla olacak şekilde fırçalamamız gerekir. Tüm bunların dışında tabi ki 6 ayda
bir diş hekimi kontrolüne gitmelisiniz. Çünkü siz farkında olmadan ara yüzlerde,
dişlerde bir problem çıkmış olabilir. Dolayısıyla diş hekimi kontrolü de burada
büyük bir öneme sahip" dedi.
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