Ağrı\'da Çilek Yetiştiriciliği Projesi Başladı

Ağrı'da tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla hayata geçirilen Çilek Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 100 çiftçiye yüzde 75 hibeli çilek fidesi ve ekipman dağıtıldı.

Ağrı Valiliği koordinesinde yürütülen proje kapsamında çilek üretiminin il genelinde yaygınlaştırılması ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretiminin artırılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde en az 500 metrekare alanda üretim yapacak 100 çiftçiye toplam 300 bin çilek fidesi dağıtılırken, üreticilere damla sulama sistemi, malç örtüsü ve üretimde kullanılacak çeşitli ekipmanlar da teslim edildi. Program kapsamında kurulan örnek çilek bahçesinde incelemelerde bulunan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, üreticilerle bir araya geldi. Göreve başladıkları ilk dönemde hazırlanan 2026-2027 Tarım Faaliyet Planı doğrultusunda çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Bozkurt, daha önce meyve fidanı, sebze fidesi ve sertifikalı yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Çilek yetiştiriciliğini de bu planın önemli başlıklarından biri olarak gördüklerini ifade eden Bozkurt, "Bugün bu hedefimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üreticilerimize yalnızca çilek fidesi değil, damla sulama sistemi, malç örtüsü ve gerekli ekipmanları da teslim ettik. Bahçelerin kurulumu tüm unsurlarıyla tamamlandı" dedi.

Çilek üretiminin üreticilere önemli gelir sağladığını vurgulayan Bozkurt, ürünlerin yüksek fiyatlarla alıcı bulduğunu belirterek, üretimin Ağrı genelinde daha da artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Projenin İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yüzde 75 hibe ve yüzde 25 çiftçi katkısı esas alınarak uygulandığını belirten Bozkurt, örnek bahçede görüştükleri üreticilerin projeden memnun olduklarını ifade etti. Bozkurt, "İnşallah Ağrı'da yetişen çilekleri hem hemşehrilerimiz hem de diğer illerdeki vatandaşlarımız tüketerek ilimizin lezzetini ve aromasını tanıyacak. Bu projede emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AĞRI