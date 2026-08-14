Ağrı'da Hibeli Fide İle Renkli Bostan - Son Dakika
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Ağrı'da Hibeli Fide İle Renkli Bostan

Ağrı\'da Hibeli Fide İle Renkli Bostan
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Harun Yontar, yüzde 75 hibeli fide desteğiyle çeşit çeşit ürünler yetiştiriyor.

Ağrı'nın Ozanlar köyünde yaşayan Harun Yontar, yüzde 75 hibeli fide desteğiyle kurduğu bostanında domatesten mısıra, patlıcandan ayçiçeğine uzanan renkli ürünleriyle göz dolduruyor.

Ağrı'nın Ozanlar köyünde, dört yıldır çiftçilik yapan Harun Yontar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi"nden aldığı yüzde 75 hibeli fide desteğiyle bostan kurdu. 30 dönümlük alana yayılan bahçesinde Yontar, domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinin yanı sıra kavun, karpuz, kabak, mısır, fasulye, ayçiçeği ve pancar da yetiştiriyor.

Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin düzenli kontrolleri ve yönlendirmeleriyle ürünlerini doğal gübreyle yetiştiren Yontar'ın bostanı, çeşitlilik ve verimlilik açısından bölgeye örnek teşkil ediyor. Bahçe, aynı zamanda hobi alanı gibi de işlediği için müşteriler ürünleri kendileri toplayıp ödemelerini yapabiliyor. Yaklaşık 4 dönümlük alanda süt mısırı üreten Yontar, ayçiçeğini de hem çerezlik hem de toplu olarak satışa sunuyor.

Özellikle kışlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşterilerin tercih ettiği bahçede, ürünler doğrudan tüketiciyle buluşuyor.

"Fideler sayesinde ürünlerim çok daha kaliteli ve verimli oluyor"

Çiftçi Harun Yontar, proje destekleri sayesinde sadece verimlilik değil, aynı zamanda ürün çeşitliliğinin de arttığını söyleyerek, "Üç yıldır bu işi yapıyorum. Devletimizin yüzde 75 hibeli fide desteğiyle domates, biber, patlıcan ve salatalık ekiyorum. Bunun yanında kendi ürünlerim de var. Fasulye çeşitleri, bamya, lahana, kavun, karpuz, nohut, ayçiçeği ve mısır ekiyorum. Yaklaşık 30 dönüm üzerinde bu işi yapıyorum. Gelen müşteriler ürünleri kendileri topluyor. Kendi evlerine, kışlık ihtiyaçlarına yetecek kadar fasulye ve sebze alıyorlar. Vatandaşların ilgisinden memnunum. Bu yıl yağışlar fazla olduğu ve geç ekim yaptığım için ürünler yeni yeni başlıyor. Geçen yıl bu dönemde ürünler daha erkendi. İnşallah bundan sonra iklim şartları daha iyi olur. Mısırı genellikle süt mısırı olarak ekiyorum. Yaklaşık 4 dönüm süt mısırım var. Ayçiçeğini de hem çerezlik hem toplu olarak satıyorum. Buradaki toprağın verimi ve ürünlerin lezzeti çok iyi. Vatandaşlar da ürünleri beğenerek alıyor" dedi.

"Yerinde yapılan bu üretimle ciddi bir verim elde ediliyor"

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu sebze hasadına katılmak için geldiği çiftçinin bostanında yaptığı açıklamada 2024, 2025 ve 2026 yıllarında sürdürdükleri projeden yüksek verim elde ettiklerini söyleyerek, "Üç yıldır sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızın Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 75 hibe ile sebze fidesi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2024, 2025 ve 2026 yıllarında projeyi sürdürdük. Bu yıl 236 üreticimize yaklaşık 100 bin sebze fidesi dağıttık. Domates, salatalık, biber ve patlıcan fidelerinden oluşan projenin toplam bedeli 1 milyon 300 bin lira. Bunun yaklaşık 1 milyon lirası Bakanlık hibesi, 300 bin lirası ise çiftçi katkı payından oluşuyor. Amacımız yerel sebze üretimini artırmak, vatandaşlarımıza daha uygun fiyatlarla sebze sunmak ve çiftçilerimizin gelir seviyesine katkı sağlamak. Bugün de dağıttığımız fidelerin hasadı için üreticimiz Harun Bey'in tarlasındayız. Kendisi verilen dört ürünle sınırlı kalmayıp fasulye, nohut, biber, bamya ve kabak gibi çeşitli ürünler yetiştirerek doğrudan vatandaşlara sunuyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağrı'da Hibeli Fide İle Renkli Bostan - Son Dakika

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