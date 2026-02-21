Ağrı'da Jeotermal Sera Yatırımı Tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar lira yatırım bedeli olan Ağrı Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) altyapı çalışmalarının, devletin yüzde 100 hibe desteğiyle tamamlandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Yatırım bedeli 1 milyar lira olan Ağrı Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'nin altyapı çalışmalarının, devletin yüzde 100 hibe desteğiyle tamamlandığına işaret eden Yumaklı, "Tam kapasiteye ulaştığında yılda 36 bin tonluk üretime ulaşacak ve yüzde 75'i kadın olmak üzere 1500 kişiye istihdam sağlayacak Sera OTB, bölgenin tarımsal gücünü artırıyor, kırsalda bereketi büyütüyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Ağrı'daki Sera OTB'de karlar altında jeotermal kaynaklı suyla üretim devam ediyor. OTB'de toplam 1300 dekarlık alanda üretim yapılması için çalışmalar sürdürülüyor. Mevcut kapasitesiyle seralarda, yılda 1200 ton domates üretiliyor.