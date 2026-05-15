Ağrı\'da Mesleki Eğitimle Üretim Süreçleri

15.05.2026 12:13
Ağrı TOBB Meslek Lisesi'nde öğrenciler, uygulamalı eğitimle üretim süreçlerine katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında Ağrı TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla öğrenciler üretim süreçlerine katılarak mesleki deneyim kazanıyor.

Yaklaşık 80 öğrencinin eğitim gördüğü okulda Kimya Teknolojileri ile Moda Tasarım Teknolojileri alanlarında uygulamalı eğitim veriliyor.

Kimya Teknolojileri alanında eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, cam temizleyici, kolonya, elde yıkama bulaşık deterjanı, endüstriyel bulaşık makinesi deterjanı, endüstriyel bulaşık makinesi parlatıcısı, köpük sabun, oda parfümleri, kokulu hediyelik katı sabun, dezenfektan ile yüzey dezenfektanı üretiyor.

Döner sermaye kapsamında hazırlanan ürünler il genelindeki kamu kurumlarına satılıyor. Okullarda kullanılan temizlik ürünlerinin büyük bölümü de okul bünyesinde hazırlanıyor.

Üretim aşamalarında görev alan öğrenciler, hazırlık, üretim, dolum ile paketleme süreçlerinde çalışma yürütüyor.

Moda Tasarım Teknolojileri alanında eğitim gören öğrenciler ise "Sıfır Atık" anlayışı doğrultusunda kullanılmayan kıyafetleri yeniden değerlendiriyor.

Atık kumaşlardan çanta, kalemlik ile çeşitli aksesuarlar hazırlayan öğrenciler, uygulamalı çalışmalarla mesleki becerilerini geliştiriyor.

Öğrenciler tarafından öğretmenleri gözetiminde Türk bayrağı da dikiliyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitim sürecinde üretimin içinde yer almasının önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Mesleki eğitimin uygulamalı çalışmalarla güçlendiğini belirten Kökrek, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri üretim sahasında geliştirme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Öğrencilerin üretim süreçlerinde görev alarak sorumluluk bilinci kazandığını belirten Kökrek, "Öğrencilerimiz burada meslek öğrenirken üretim süreçlerini yakından tanıyor. Yapılan çalışmalar, gençlerimizin çalışma hayatına daha hazırlıklı yetişmesine katkı sunuyor." dedi.

Okul yöneticileri, öğretmenler ile öğrencilere teşekkür eden Kökrek, mesleki eğitimin üretim odaklı çalışmalarla gelişimini sürdürdüğünü kaydetti. - AĞRI

Kaynak: İHA

