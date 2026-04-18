Ağrı\'da Modern Hayvancılık Tesisleri Açılıyor

Ağrı'da yapımı süren "Ahırlar Projesi" kapsamında inşa edilen 307 ahırlık tesis, modern üretim altyapısıyla hayvancılıkta verimliliği artıracak, çevre ve insan sağlığına katkı sağlayacak.

Ağrı'da hayvancılıkta yapısal dönüşüm sağlayacak "Ahırlar Projesi" kapsamında inşa edilen tesis alanında inceleme yapıldı. Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve beraberindeki heyet, proje sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Toplam 307 ahır ünitesi ve 3 veterinerlik binasından oluşan tesis, farklı kapasitelerde planlanan yapısıyla modern hayvancılık faaliyetlerine hizmet verecek. Proje, üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra planlı ve sürdürülebilir üretim modelini de beraberinde getirecek.

Tamamlandığında bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olacak tesis, şehir merkezinde dağınık halde bulunan ahırların tek noktada toplanmasını sağlayacak. Bu sayede hem üretim süreçleri daha kontrollü hale gelecek hem de çevre ve halk sağlığı açısından önemli bir iyileşme sağlanacak.

Büyük ölçekli yatırım, Ağrı'nın mevcut hayvancılık potansiyelini daha etkin kullanmasına imkan tanıyacak ve bölgesel üretim gücünü artıracak.

"Ağrı'nın potansiyeli daha etkin kullanılacak"

Projenin önemine değinen Ağrı Valisi Önder Bozkurt, "Bugün çok önemli bir yatırımın hayata geçmesi, ilimize, Ağrı'mıza ve ülkemize kazandırılması için Ankara'dan çok kıymetli bir misafirimizle birlikte Ağrı'dayız. Birkaç yıldır yapımı devam eden ve sona gelinen 307 ahır ünitesi, 3 veteriner binası ve sosyal donatılarıyla birlikte bu tesis, tabiri caizse Ağrı ilimizin yeni hayvancılık üssü olacak. 307 ahır ünitesi 25, 50 ve 75 büyükbaş hayvan kapasiteli olacak şekilde farklı tiplerde inşa ediliyor. İnşallah bu yılın sonuna doğru, ağustos ayı sonlarında bu hayvancılık üssünü Ağrı'ya kazandıracağız. Bu tesis çok büyük bir yatırım. Bölgeye ve ülkemize hitap edecek. Özellikle ilimizin tarım ve hayvancılık alanındaki gelişimine ve modern üretim kapasitesine büyük katkı sağlayacak. Bu yatırımın planlanmasından bugüne kadar destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Tesisin bir diğer önemli yönü de çevre ve insan sağlığına sağlayacağı katkıdır. Şehir merkezlerinde bulunan ahırlar bu alana taşınacak, böylece hijyen ve çevre sağlığı açısından önemli bir adım atılmış olacak. Ağrı'da 11 milyon dekarlık alanın 5,4 milyon dekarı çayır ve mera, 3,4 milyon dekarı ise tarım arazisidir. Toplamda 8,8 milyon dekarlık alan, hayvancılık ve tarımsal üretim açısından büyük bir potansiyel oluşturuyor. Bu tesis de bu potansiyelin daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacak. Teknik ekibimiz ve yüklenici firmayla birlikte çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu modern tesisin en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarımızı artıracağız" ifadelerine yer verdi. - AĞRI