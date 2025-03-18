Ağrı\'daki Meslek Liseleri Üretimle Dönüşüyor

Ağrı'daki meslek liseleri, üretim faaliyetleriyle adeta fabrikaya dönüşerek hem eğitim ve meslek edinme imkanı sunuyor hem de öğrencilerin harçlıklarını çıkarmalarına yardımcı oluyor. Bu sayede öğrenciler, ailelerine yük olmadan kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor.

Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okula başladıkları ilk yıldan itibaren aldıkları eğitimlerle mobilya, metal teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, dezenfektan, kolonya, cam temizleyici, bulaşık deterjanı, endüstriyel bulaşık deterjanı, endüstriyel bulaşık makinesi parlatıcı ve yağ çözücü gibi ürünlerin üretimini öğreniyor. Eğitim hayatları boyunca öğrendikleri teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de donanımlı bireyler haline gelen öğrenciler, yıl boyunca okullarında üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor. Bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren meslek liseleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Ağrı genelinde 53 milyon TL ciro elde ederek önemli bir ekonomik katkı sağladı.

"Öğrencilerimiz mezun olduklarında uluslararası belgeye sahip olacaklar ve dünyanın her yerinde iş bulabilecekler"

Meslek liseleri öğrencilerinin diğer öğrencilere göre daha avantajlı olduğunu söyleyen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Türkiye Yüzyılı maarif modeli kapsamında bu okullarımızsa öğrenim gören öğrencilerimiz üretimlere katılarak becerilerini geliştiriyor, aynı zamanda üretim yaparken kazandıkları ücretlerle hem okul harçlıklarını çıkarıp hem de ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyor. 2024 yılında meslek liselerimizde 53 milyon 168 bin TL ciro elde edildi. Bu üretimler gerçekleştirilirken özellikle çocuklarımızın bu üretimde yer almalarını arzu ediyoruz. Kimya alanında temizlik ve hijyen malzemeleri, mobilya alanında masa, sıra ve koltuk gibi ihtiyaç duyduğumuz malzemelerimizi gideriyoruz. Türkiye'nin tek doğal gaz dönüşümü olan doğal gaz dönüşümlerimizin ihtiyaçlarını da yine bu okullarımızdan gidermekteyiz. Öğrencilerimiz bu okullarımızdan mezun olduklarında uluslararası düzeyde geçerli bir belgeye sahip olacaklar ve dünyanın her yerinde iş bulabilecekler. Çok kıymetli bir belge bu" ifadelerine yer verdi. - AĞRI