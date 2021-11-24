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Taşlıçay Derecek Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlayacak - Son Dakika

Taşlıçay Derecek Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlayacak

24.11.2021 09:23
Taşlıçay Derecek Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 478 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 478 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

DSİ, Ağrı iline yaptığı yatırımlarla toprağı su ile buluşturmaya, bölgede yaşayanlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına da hizmet ediyor. Ağrı'daki Taşlıçay Derecek Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Yıldız, barajın tamamlanması ile 9 bin 960 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti. Barajın gövde dolgusunun yüzde 99'da olduğunu söyleyen Yıldız, "Barajda içme suyu hattının deplasesi, gövde dolgusunun kalan kısmına, vana odası ulaşım yolu imalatlarına devam edilmekte olup, vana odası ve vana imalatları yapılacaktır. Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 478 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" diye konuştu. - ANKARA

Taşlıçay Derecek Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlayacak
Taşlıçay Derecek Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlayacak
Taşlıçay Derecek Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlayacak
Taşlıçay Derecek Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlayacak
Taşlıçay Derecek Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlayacak
Taşlıçay Derecek Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlayacak
Taşlıçay Derecek Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Taşlıçay, Çiftçi, Ağrı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taşlıçay Derecek Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Taşlıçay Derecek Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlayacak - Son Dakika
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