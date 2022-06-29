Ersözlü: Tarım Fuarı ile Türkiye'deki makine ihracatını 2 milyar dolara çıkaracağız

Tarım makineleri ve teknolojileri sektöründe Türkiye'nin ilk B2B fuarı AgroShow Eurasia'nın tanıtım lansmanı 29 Haziran'da gerçekleşti. TÜYAP tarafından, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliği ile düzenlenecek fuarla ilgili lansmanda açıklamalarda bulunan TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Şu anda Türkiye'nin tarım makinalarındaki ihracat rakamı 1 milyar dolar. Biz gerçekleştireceğimiz fuarla bunu 2 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜYAP ve Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliği ile düzenlenecek AgroShow Eurasia, 07-10 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Tarım makineleri ve teknolojileri sektöründe tamamen yabancı müşterilere odaklanacaklarını belirten TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Türkiye'nin ilk B2B fuarı AgroShow Eurasia ile sektörün küresel firmalarını içinde barındıran bir fuar olmasını hedefliyoruz. Ziyaretçi profili arasında yurt dışından potansiyel distribütör adayları, büyük çiftçiler, müteahhitler, ortak makine parkı olan kooperatifler, yakın zamanda yatırım planlayan profesyonel ziyaretçiler, tarım makinesi alımı yapan devlet kurumları, çiftçi örgütleri, önder çiftçiler, tarım makineleri sanayicileri ve profesyonel yöneticiler, tarım makineleri dış ticaret şirketleri, araştırmacılar ve akademisyenler yer alacak" açıklamasını yaptı.

"AVRASYA'YA VİZYON KAZANDIRACAK"

İlhan Ersözlü, "TARMAKBİR ile yıllara dayanan güçlü iş birliğimizi bir adım daha ileri taşıyacak olan AgroShow Eurasia fuarımızı düzenleyecek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yoğun tarım makinesi ithalatı yapan ama sektörümüzün yeterli pazar payı alamadığı ülkeler, geleneksel pazarlarımız, komşu ülkeler ve Balkanlar başta olmak üzere yakın coğrafyamız, tarımın giderek daha fazla önem kazandığı Afrika kıtası, Türk Cumhuriyetleri, son dönem gelişmeleri nedeniyle nihai ürün, aksam ve parça odağında uzak doğu yerine Türkiye'yi tedarikçi listesine alan AB ülkeleri fuarın pazarlanmasında odağımızda yer alıyor ve bu kapsamda tanıtım çalışmalarımız bir süredir devam ediyor. Türkiye'nin ilk B2B tarım fuarının Avrasya coğrafyasına yeni bir vizyon kazandıracağına ve ülkemizin tarım makineleri ihracatına önemli bir katkı sunacağına inancımız tam" şeklinde konuştu.

"YAN SANAYİ VE YEDEK PARÇA FİRMALARI DA OLACAK"

İhracatçı sayısının artırılasında fuarın çok önemli olduğunu vurgulayan Ersözlü, "Makine sektörü içinde en fazla ihracat yapan ilk 5 sektör arasında tarım makineleri yer alıyor. Şu anda Türkiye'nin tarım makinalarındaki ihracat rakamı 1 milyar dolar. Biz gerçekleştireceğimiz fuarla bunu 2 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Fuarda; tarım makinalarında üretim yapan tesisler, traktör firmaları, biçerdöver firmaları, mekanizasyon firmaları, ilaçlama firmaları, hasat makinaları firmaları gibi her türlü firma yerini alıyor. Tabii bu sadece bunlarla değil, yan sanayi ve yedek parça firmaları da fuarda yerini alacak" dedi.

"TARIMDA İHRACAT FIRSATLARI YAKALANACAK"

Sektörün 600 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine sunduğu katkıya dikkate çeken TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal ise şunları söyledi:

"2019 yılında ilk kez 1 milyar dolar ihracat barajını aşan ve dünya sıralamasında 16. sıraya yükselen tarım makinaları endüstrimiz 2021 sıralamasında 15'inci sıraya yükselmiş olmakla birlikte, hedeflediği ilk 10 için 2,5 milyar dolar bandına yaklaşmak durumunda. 2021 yılında 1,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiren sektörümüz, küresel pazarların -en azından şimdilik- durağan bir seyir izlemesi nedeniyle 2022 yılının ilk aylarında ihracatını arttırmış olmasına rağmen arzu ettiğimiz ivmeyi gerçekleştiremedi. Resmi verilere göre ihracatını ilk 5 ayda sadece yüzde 3 arttıran sektör, iç pazarda özellikle ekipman segmentinde etkisi daha fazla hissedilen daralma sonucunda rotasını alternatifsiz bir şekilde ihracata çevirmiş durumdadır. Tabii yaşanan bu daralma bize özgü de değil; örneğin Avrupa'da tarım makineleri endüstrisi için genel iş ortamı endeksi yılbaşından bu yana devam eden düşme eğilimini sürdürüyor. Tedarikçi tarafındaki fiyat artışları ve arzda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Avrupa'da şirketlerin yüzde 40'ı içinde bulunduğumuz dönemde üretimlerini geçici olarak durdurmaya başladılar. Aslında bu geçici durmalar, tedarik zincirindeki bozulmalar, salgının başından beri süregelen bir konu. Bu sorunlar kısmen ve zaman zaman bizde de yaşansa da bu noktada onlara göre çok daha iyi bir noktada olduğumuz söylenebilir. Bu fırsatı kazanca dönüştürmemiz için de daha fazla alıcıya ulaşmamız gerekiyor ve bu kapsamda AgroShow Eurasia Fuarı'nı bir fırsat olarak görüyoruz."