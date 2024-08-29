Ağustos Ayında Ekonomik Güven Endeksi Düştü

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 oldu. Böylece endeks 2021 yılı Mayıs ayından beri en düşük seviyesini aldı.

TÜİK, ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 94,4 iken, ağustos ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 98 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 111,8 değerini; perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini; inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 88 oldu.