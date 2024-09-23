Ağustos\'ta 211 bin 389 taşıt kaydedildi

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre, ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu.

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 20 artarken, otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azalış görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azaldı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 55,6, otobüste yüzde 32,4, minibüste yüzde 28,7, motosiklette yüzde 5,7 artarken otomobilde yüzde 26,2, kamyonette yüzde 26,2, traktörde yüzde 13,1 ve kamyonda yüzde 3,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu

TÜİK raporuna göre ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,2'sini otomobil, yüzde 19,3'ünü motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bu yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 64,1'i benzinli

Raporda Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 64,1'inin benzinli, yüzde 13,9'u hibrit, yüzde 12,6'sının dizel, yüzde 8,3'ünün elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu görüldü.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 adet otomobilin ise yüzde 34,7'sinin dizel, yüzde 32,4'ü LPG'li, yüzde 29,9'unun benzinli, yüzde 2'sinin hibrit ve yüzde 0,9'unun elektrikli olduğu açıklandı.

Ocak-Ağustos döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,7'si gri renkli

TÜİK'in verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,8'i beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 6,1'i kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 0,9'u turuncu, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renkli.