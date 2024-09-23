Ağustos'ta 211 bin 389 taşıt kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ağustos'ta 211 bin 389 taşıt kaydedildi

Ağustos\'ta 211 bin 389 taşıt kaydedildi

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yıla göre %10,2 azaldı.

23.09.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre, ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu.

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 20 artarken, otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azalış görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azaldı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 55,6, otobüste yüzde 32,4, minibüste yüzde 28,7, motosiklette yüzde 5,7 artarken otomobilde yüzde 26,2, kamyonette yüzde 26,2, traktörde yüzde 13,1 ve kamyonda yüzde 3,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu

TÜİK raporuna göre ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,2'sini otomobil, yüzde 19,3'ünü motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bu yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 64,1'i benzinli

Raporda Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 64,1'inin benzinli, yüzde 13,9'u hibrit, yüzde 12,6'sının dizel, yüzde 8,3'ünün elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu görüldü.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 adet otomobilin ise yüzde 34,7'sinin dizel, yüzde 32,4'ü LPG'li, yüzde 29,9'unun benzinli, yüzde 2'sinin hibrit ve yüzde 0,9'unun elektrikli olduğu açıklandı.

Ocak-Ağustos döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,7'si gri renkli

TÜİK'in verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,8'i beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 6,1'i kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 0,9'u turuncu, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renkli.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Motosiklet, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağustos'ta 211 bin 389 taşıt kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
11:14 Gözler gelecek raporda Narin Güran cinayetinde yeni gözaltılar olabilir Gözler gelecek raporda! Narin Güran cinayetinde yeni gözaltılar olabilir
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
18:42 Özel’i topa tutan Yüksel Arslan’a, Mansur Yavaş’tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı
18:22 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia İki parti birleşiyor Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş
17:53 İddiaya jet hızında yalanlama Mourinho’nun tepkisi Okan Buruk’a değil Ali Koç’aymış İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış
16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 12:00:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ağustos'ta 211 bin 389 taşıt kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement