Ağustos'ta İnşaat Maliyetleri Yükseldi

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 41,54, aylık yüzde 1,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,98, işçilik endeksi ise yüzde 56,86 artış gösterdi.

TÜİK, ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,30, işçilik endeksi yüzde 0,93 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,98, işçilik endeksi ise yüzde 56,86 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 42,95, aylık yüzde 1,38 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,65, işçilik endeksi yüzde 0,86 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,10, işçilik endeksi yüzde 55,88 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 37,13, aylık yüzde 0,52 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,13 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,23, işçilik endeksi yüzde 1,20 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,8, işçilik endeksi yüzde 60,49 arttı.