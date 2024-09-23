Ağustos'ta Taşıt Kaydı %23,6 Düştü

Ekonomi

Ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 23,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre, Ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 23,6 azaldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 20,0 artarken otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azaldı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 55,6, otobüste yüzde 32,4, minibüste yüzde 28,7, motosiklette yüzde 5,7 artarken otomobilde yüzde 26,2, kamyonette yüzde 26,2, traktörde yüzde 13,1 ve kamyonda yüzde 3,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,2'sini otomobil, yüzde 19,3'ünü motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 935 bin 945 adet taşıtın devri yapıldı

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,6'sını otomobil, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 12,7'sini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 66 bin 210 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 749 bin 5 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 artarak 1 milyon 749 bin 5 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 2,0 azalarak 19 bin 624 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 729 bin 381 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 64,1'i benzin yakıtlıdır

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 64,1'i benzin, yüzde 13,9'u hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlıdır. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 adet otomobilin ise yüzde 34,7'si dizel, yüzde 32,4'ü LPG, yüzde 29,9'u benzin, yüzde 2,0'ı hibrit ve yüzde 0,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

Ocak-Ağustos döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 22,2'si 1401-1500, yüzde 17,1'i 1301-1400, yüzde 13,0'ı 1501-1600, yüzde 6,1'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. - İSTANBUL