Ağustosta arındırılmış TÜFE aylık yüzde 2,29 ile en yüksek artışı enerjide gösterdi - Son Dakika
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Ağustosta arındırılmış TÜFE aylık yüzde 2,29 ile en yüksek artışı enerjide gösterdi

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TÜİK, ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Genel TÜFE aylık yüzde 2,29 artarken, enerji yüzde 5,46 ile en yüksek artışı kaydetti, hizmet yüzde 2,91 ile ikinci sırada yer aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ağustosta aylık yüzde 2,29 yükseldi.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2 artış kaydetti.

Endeks, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,29, enerjide yüzde 5,46, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,48, hizmette yüzde 2,91 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ağustosta aylık bazda değişim oranları (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,29

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2
Enerji5,46
Gıda ve alkolsüz içecekler1,48
Enerji ve gıda dışı mallar1,29
Hizmet2,91

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Ağustos, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağustosta arındırılmış TÜFE aylık yüzde 2,29 ile en yüksek artışı enerjide gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağustosta arındırılmış TÜFE aylık yüzde 2,29 ile en yüksek artışı enerjide gösterdi - Son Dakika
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