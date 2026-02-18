Japonya Büyükelçiliği'nden Ahlat'ta kadın istihdamına destek - Son Dakika
Japonya Büyükelçiliği'nden Ahlat'ta kadın istihdamına destek

Japonya Büyükelçiliği\'nden Ahlat\'ta kadın istihdamına destek
18.02.2026 18:14  Güncelleme: 18:16
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Japonya Büyükelçiliği'nin desteklediği 'Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi için Ekipman Sağlanması Projesi'nin açılışı yapıldı. Proje sayesinde 200 kadına mesleki beceri kazandırılması hedefleniyor.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanarak Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programına sunulan ve 115 bin 959 dolar hibe almaya hak kazanan "Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi için Ekipman Sağlanması Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 45 dikiş makinası ve çeşitli ekipmanlardan oluşturulan atölyenin açılış programına Japonya Büyükelçisi Masami Tamura, Bitlis Vali Vekili Göksel Yüksel, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kurum amirleri katıldı. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde hayata geçirilen proje ile 200 kadının nitelikli eğitim kapsamında mesleki eğitim faaliyetlerine katılarak mesleki beceri kazanması, kişisel gelişiminin ve toplumsal entegrasyonunun sağlanması, tekstil iş gücü piyasasında kalifiye eleman olarak istihdamlarının sağlanması planlanıyor.

Programda konuşma yapan Bitlis Vali Vekili Göksel Yüksel, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun, Ertuğrul Fırkateyni'ne kadar uzanan derin bir gönül birliğine dayandığını belirterek, "Coğrafi mesafelere rağmen zor zamanlarda sergilenen dayanışma, milletlerimizi sarsılmaz bağlarla kenetlemiştir. Bugün bu köklü dostluğu, yerel kalkınma ile taçlandıran anlamlı bir işbirliği için buradayız. Japonya Hükümeti Yerel Projelere Hibe Programı desteğiyle, Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Ahlat'ta Kadınlara Mesleki Eğitim için Ekipman Sağlanması Projesi"ni başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Hibe edilen modern tekstil makineleriyle donatılan bu merkez; başta Ahıskalı Türk soydaşlarımızın toplumsal uyumuna ve istihdamına katkı sağlayacak, bölgedeki tekstil atölyeleri için kalifiye iş gücü yetiştirecek, 200 kadın kursiyerimizin mesleki eğitim alarak üretim sürecine ve ekonomik hayata aktif katılımını destekleyecektir. Bu proje, sadece bir ekipman desteği değil; aile yapısını güçlendiren ve yerel kalkınmayı tetikleyen stratejik bir adımdır. Ahıskalı kardeşlerimizin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına vesile olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Tarihin ve kültürün harmanlandığı bu topraklarda bıraktığınız bu iz, dostluğumuzun unutulmaz bir nişanesi olacaktır. Desteklerinizden dolayı Japonya Hükümeti'ne ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu eğitim atölyesinin ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor; Kubbet'ül-İslam Ahlat'ımıza ve ilimize tekrar hoş geldiniz diyerek sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Japonya Büyükelçisi Masami Tamura da, köklü bir geçmişe sahip olan Ahlat'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Geçtiğimiz ekim ayında Türkiye'de görevime başlamamdan bu yana ilk kez Doğu Anadolu Bölgesi'ni ziyaret ediyorum. Van Gölü'nün görkemli manzarasından son derece etkilendim. Aynı şekilde köklü bir geçmişe sahip olan Ahlat'ı ziyaret etmekten de büyük memnuniyet duydum. Bu vesileyle, kadınlara yönelik mesleki eğitimlerde kullanılmak üzere dikiş makinesi ve ekipmanı hibe edebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sağlanan bu ekipman sayesinde kadınların kendi emekleriyle gelir elde edebilmelerini ve toplum içinde daha aktif rol almalarını temenni ediyorum. Kadınların toplumsal hayatta daha etkin rol almalarının, bölgenin genel kalkınmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Japonya ile Türkiye, 1890 yılında meydana gelen Ertuğrul Fırkateyni faciasından bu yana uzun yıllardır dostluk bağlarını güçlendirmektedir. Bu desteğin iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirmesini diliyorum. Japonya, bundan sonra da Türk halkıyla işbirliği içinde, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma ve birlikte yaşamın güçlendirilmesi için destek vermeye devam edecektir. Sözlerime son verirken, başlayacak mesleki eğitim programının başarıyla tamamlanmasını diliyor, tüm katılımcılara başarı ve esenlikler temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükelçi Tamura, merkezdeki kadınlarla sohbet ederek çalışmaları inceledi ve hibe edilen dikiş makinalarından birine oturarak dikiş yaptı. Program sonrası Büyükelçi Tamura'ya kadınlar tarafından merkezde hazırlanan ve üzerinde Türk-Japon bayrağının bulunduğu bir tablo hediye edildi. Buradaki programın ardından Büyükelçi Tamura ve beraberindekiler Ahlat'taki tarihi mekanları da gezdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

