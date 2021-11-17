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Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın

17.11.2021 23:17
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın

Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında faizle mücadelede dinden örnek vererek "Bizim arkadaşlara ne oluyor. Nass orda olduğuna göre sana bana ne oluyor" hükmüne atıf yaptığı sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan eleştiri geldi. Davutoğlu, "Ekonomi anlayışınızın yol açtığı yıkıma dinimizden delil (nass) verip insanların inançlarını sarsmayın!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Merkez Bankası'nın kararı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Faiz konusunda önemli mesajlar veren Erdoğan, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nass ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"İNSANLARIN İNANÇLARINI SARSMAYIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Davutoğlu yaptığı açıklamada "Halkımızı dünyanın en yüksek faizine, ekonomimizi faiz baronlarına mahkum eden sizsiniz! Ekonomi anlayışınızın yol açtığı yıkıma dinimizden delil (nass) verip insanların inançlarını sarsmayın! Söz ile eyleminiz arasındaki çelişki ile deizmin yayılmasının sebebi de sizsiniz!" dedi.

Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözlerine yanıt: İnsanların inançlarını sarsmayın
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Ekonomi, Faiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın - Son Dakika
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